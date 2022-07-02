Роман Гончаренко: У Колоса сейчас больше возможностей, чем у Вереса, чтобы играть и прогрессировать

Новичок "Колоса" Роман Гончаренко рассказал, почему выбрал перейти в коваливский коллектив, а не остаться в "Вересе":

“ - Почему Вы решили не продлевать контракт с “Вересом”?‎

‎- Было предложение от “Колоса” и мы рассматривали этот вариант, потому и не продолжал.‎

‎- “Верес” вообще не предлагал пролонгировать сделку?‎

- Предлагали, мы разговаривали до последнего дня. Даже когда я уехал в "Колос", президент и тренер говорили: "Если там что-то не получится, то мы готовы предложить тебе контракт"‎

- Но Вы не согласились, потому что было существенное снижение зарплаты?

‎- В этом плане тоже.

‎- Насколько существенное?‎

‎- Ну, не сильно, но все же. Я считаю, что у “Колоса” в настоящее время больше возможностей играть и прогрессировать.‎

‎- С начала войны "Верес" продолжал выполнять контрактные обязательства и выплачивать зарплату?‎

- Нет, нам ничего не платили. Нам отправили письмо на почту о том, что в стране идет война и контракт прекращается, обязательств не будет. Первый месяц нам там платили минимум, буквально пару тысяч и все.

‎- Как вы считаете, клуб поступил правильно со своими игроками?‎

‎- Ну, я считаю, что это несправедливо. По крайней мере, минимальная часть, каких-то десять тысяч, клуб мог бы заплатить футболистам.‎

‎- Может, у вас из-за этого оставалось обиды, поэтому Вы и не договорились?‎

‎- Обид нет, я остался со всеми в нормальных отношениях, попрощался со всеми”, - сказал Гончаренко.