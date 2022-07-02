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Роман Гончаренко: У Колоса сейчас больше возможностей, чем у Вереса, чтобы играть и прогрессировать
Дело не в деньгах
фото - НК "Верес" Рівне
“ - Почему Вы решили не продлевать контракт с “Вересом”?
- Было предложение от “Колоса” и мы рассматривали этот вариант, потому и не продолжал.
- “Верес” вообще не предлагал пролонгировать сделку?
- Предлагали, мы разговаривали до последнего дня. Даже когда я уехал в "Колос", президент и тренер говорили: "Если там что-то не получится, то мы готовы предложить тебе контракт"
- Но Вы не согласились, потому что было существенное снижение зарплаты?
- В этом плане тоже.
- Насколько существенное?
- Ну, не сильно, но все же. Я считаю, что у “Колоса” в настоящее время больше возможностей играть и прогрессировать.
- С начала войны "Верес" продолжал выполнять контрактные обязательства и выплачивать зарплату?
- Нет, нам ничего не платили. Нам отправили письмо на почту о том, что в стране идет война и контракт прекращается, обязательств не будет. Первый месяц нам там платили минимум, буквально пару тысяч и все.
- Как вы считаете, клуб поступил правильно со своими игроками?
- Ну, я считаю, что это несправедливо. По крайней мере, минимальная часть, каких-то десять тысяч, клуб мог бы заплатить футболистам.
- Может, у вас из-за этого оставалось обиды, поэтому Вы и не договорились?
- Обид нет, я остался со всеми в нормальных отношениях, попрощался со всеми”, - сказал Гончаренко.
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