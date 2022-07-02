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Роман Гончаренко: У Колоса сейчас больше возможностей, чем у Вереса, чтобы играть и прогрессировать

Премьер-лига
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Дело не в деньгах

Роман Гончаренко: У Колоса сейчас больше возможностей, чем у Вереса, чтобы играть и прогрессировать

фото - НК "Верес" Рівне

Новина українською

Новичок "Колоса" Роман Гончаренко рассказал, почему выбрал перейти в коваливский коллектив, а не остаться в "Вересе":

- Почему Вы решили не продлевать контракт с “Вересом”?

- Было предложение от “Колоса” и мы рассматривали этот вариант, потому и не продолжал.

- “Верес” вообще не предлагал пролонгировать сделку?

- Предлагали, мы разговаривали до последнего дня. Даже когда я уехал в "Колос", президент и тренер говорили: "Если там что-то не получится, то мы готовы предложить тебе контракт"

- Но Вы не согласились, потому что было существенное снижение зарплаты?

- В этом плане тоже.

- Насколько существенное?

- Ну, не сильно, но все же. Я считаю, что у “Колоса” в настоящее время больше возможностей играть и прогрессировать.

- С начала войны "Верес" продолжал выполнять контрактные обязательства и выплачивать зарплату?

- Нет, нам ничего не платили. Нам отправили письмо на почту о том, что в стране идет война и контракт прекращается, обязательств не будет. Первый месяц нам там платили минимум, буквально пару тысяч и все.

- Как вы считаете, клуб поступил правильно со своими игроками?

- Ну, я считаю, что это несправедливо. По крайней мере, минимальная часть, каких-то десять тысяч, клуб мог бы заплатить футболистам.

- Может, у вас из-за этого оставалось обиды, поэтому Вы и не договорились?

- Обид нет, я остался со всеми в нормальных отношениях, попрощался со всеми”, - сказал Гончаренко.

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Роман Гончаренко
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Источник:
fanday

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