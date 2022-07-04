Бойко: Никогда не думал покидать Динамо из-за войны. Это немыслимо

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко в интервью радио Rhone FM высказался о своем будущем в киевском клубе.

– Денис, вам 34 года и за плечами долгая карьера футболиста. Можно ли сравнить то, через что вы сейчас проходите, с чем-либо еще, через что вы прошли?

– Никогда. Я никогда не мог представить, что в 21 веке в моей стране будет война. Это невероятно…

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– Рассматривали ли вы уход из киевского "Динамо" в другой клуб? Европейский, чтобы защитить свою семью, чтобы защитить себя?

– Нет. Как я уже сказал, клуб сделал все для наших семей, для персонала, для всех людей, которые работают в "Динамо". Я никогда не думал о том, чтобы покинуть клуб из-за войны. Это немыслимо. Я должен помочь клубу, моей стране. Я не могу уйти сейчас.

– Как вы думаете, скоро ли возобновится чемпионат Украины?

– Да, это возможно. И мы должны возобновить чемпионат. Это важно для нашей страны, для нашего народа. Мы должны показать всему миру, что мы живы, что мы продолжаем играть в футбол, что мы продолжаем жить, что мы делаем все возможное в Украине, чтобы выиграть эту войну. Спорт – один из способов сделать это, - сказал Бойко.