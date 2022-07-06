Защитник Мариуполя: Месяц находились в Турции, а после поступило предложение из Исландии

Защитник "Мариуполя" Алексей Быков, который весеннюю часть сезона провел в Исландии, рассказал о своем переходе в необычный чемпионат.

"Сейчас нахожусь в Чехии с женой. После начала войны мы еще месяц находились в Турции с "Мариуполем", и поступило предложение с Исландии, там только чемпионат начинался. И поехал туда.

Другие предложения? Более конкретное предложение было здесь. Уже времени тратить не хотелось, и выбрали Исландию. Перед самой поездкой чуть-чуть просмотрели, но кроме того, что там вулканы, не знали ничего", - заявил Быков.

Сейчас Алексей находится в поиске нового клуба, поскольку "Мариуполь" пропускает следующий сезон УПЛ.