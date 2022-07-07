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Год провел в аренде. Шахтер вскоре потеряет еще одного легионера

Премьер-лига
(1 голосов)

И тоже ничего не получит

Год провел в аренде. Шахтер вскоре потеряет еще одного легионера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец "Шахтера" Маркиньос Сиприано вскоре покинет команду.

UOL Esporte передает, что вингер уже договорился с "Крузейро" о годовой аренде и воспользуется новым правилом ФИФА, приостановив контракт. Его сделка с "Шахтером" действительна до следующего лета, а потому он вряд ли вернется к "горнякам".

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В "Шахтере" Сиприано заиграть не сумел. За четыре года в команде он провел лишь 26 игр, совершив три результативных действия (1+2). Весь прошлый сезон Маркиньос провел в аренде в "Сьоне".

Напомним также, что вскоре в новый клуб перейдет Додо - его покупает "Фиорентина".

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В статье: Шахтер (Донецк) Крузейро (Белу-Оризонти) Маркиньос Сиприано
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Источник:
UOL Esporte

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