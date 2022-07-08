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Взял с собой 4 игроков. Кучер присоединился к Днепру-1 в Словении - СМИ
И это не окончательный список футболистов
Фото: ФК Металлист
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер покинул расположение команды после вчерашнего товарищеского матча с "Антальяспором" (1:0) в Турции.
Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.
Вечером того же дня наставник присоединился к тренировочному лагерю "Днепра-1" в Словении. Более того, Кучер отправился в расположение днепрян не один. По информации источника, вместе со специалистом приехали 4 футболиста - вратарь Владислав Рыбак, центрбек Роман Порох, полузащитник Егор Картушов и хавбек Сергей Горбунов.
При этом отмечается, что это не окончательный список игроков "Металлиста", которые отправятся в "Днепр-1".
Ранее СМИ писали о том, что днепровский клуб арендует трех лидеров харьковской команды.
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