Заря в дебютном матче Ван Левена уступила варшавской Легии

В рамках товарищеского матча в Варшаве встречались местная "Легия" и луганская "Заря". Для польской команды это была завершающая встреча в рамках подготовки к сезону, а вот "мужики" только начали этим поединком летний тренировочный сбор. Также важно отметить, что во главе "Зари" дебютировал нидерландский наставник Патрик ван Левен.

Обе команды начали нервно: было слишком много ошибок. Результативными они стали, когда арбитр назначал пенальти: их было три в первом тайме. Сначала реализовал одиннадцатиметровый Назарина, затем Мацапура потянул удар с точки от Пескейры, а уже на 44-й минуте тот же Пескейра смог переиграть украинского голкипера.

"Легия" с середины первого тайма, да и до конца матча имела ощутимое преимущество. Благодаря ему во второй половине встречи варшавцы вышли вперед и удержали этот счет до конца. Кроме этого "армейцы" записали на свой счет попадание в стойку и поперечину. У луганчан тоже был свой хороший шанс под занавес встречи: Кристиан расшатал двух оппонентов и пробил под перекладину в правую девятку – голкипер вытащил.

Также стоит упомянуть и двух футболистов, хорошо знакомых украинцам. В составе "Легии" на 70-й минуте вышли Игорь Харатин и Йоэль Абу-Ханна.

Товарищеский матч

Стадион Войска Польского (Варшава)

"Легия" (Варшава, Польша) - "Заря" (Луганск, Украина) 2:1

Голы: Пескейра 44 (пен.), Мучи 67 – Назарина 27 (пен.)

Незабитый пенальти: Пескейра 39 (голкипер)

Стартовый состав "Зари": 53. Дмитрий Мацапура (ГК), 77. Олег Данченко, 32. Максим Имереков, 44. Арсений Батагов, 38. Максим Смиян, 20. Вячеслав Чурко, 29. Егор Назарина, 7. Владислав Кабаев , 8. Максим Лунев, 9. Дмитрий Мышнев, 11. Александр Гладкий

Стартовый состав "Легии": 1. Каспер Тобиаш (ГК), 55. Артур Едрейчик, 29. Линдси Роус, 4. Матеуш Витеска, 5. Юри Рибейро, 20. Эрнест Мучи, 40. Роберт Пих, 99. Бартош Слиш, 27.Джосуэ Пескейра, 28. Макана Баку, 9. Блаж Крамер