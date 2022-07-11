Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Динамо вряд ли вернется. Легионер киевлян попрощался с ПАОКом
В составе греческого клуба он играл в аренде
Фото: paokcommunity
Защитник "Динамо" Сидклей попрощался с греческим "ПАОКом", в составе которого он выступал на правах аренды.
"Спасибо, "ПАОК"!", — написал бразилец, прикрепив видео с фрагментами своих выступлений за команду.
Добавим, что в прошлом сезоне он забил 2 гола и выполнил 3 ассиста в 47 матчах греческого коллектива. Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец планирует воспользоваться правилом ФИФА и покинуть "Динамо". Его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2023 года.
Популярное сейчас
- Ребров дал неутешительный прогноз на матч Динамо против Фенербахче
- Будущее Зинченко, слухи о Ярмоленко, потери Первой лиги. Главные новости за 10 июля
- Резников: Президент отдал приказ деокупировать Юг Украины
- Стало известно имя единственного легионера Шахтера на летних тренировочных сборах
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО