В Динамо вряд ли вернется. Легионер киевлян попрощался с ПАОКом

Защитник "Динамо" Сидклей попрощался с греческим "ПАОКом", в составе которого он выступал на правах аренды.

"Спасибо, "ПАОК"!", — написал бразилец, прикрепив видео с фрагментами своих выступлений за команду.

Добавим, что в прошлом сезоне он забил 2 гола и выполнил 3 ассиста в 47 матчах греческого коллектива. Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец планирует воспользоваться правилом ФИФА и покинуть "Динамо". Его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2023 года.