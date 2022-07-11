Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Из Харькова в Одессу. Черноморец усилился 30-летним центрбеком
Добавит опыта в центр обороны
Фото: Мария Шейк
"Черноморец" объявил об очередном летнем трансфере.
Состав одесситов пополнил 30-летний центральный защитник Виталий Ермаков. По данным пресс-службы "моряков", контракт с футболистом был согласован на три года.
Последним клубом в карьере Ермакова был харьковский "Металлист 1925", за который он провел 17 матчей. Также выступал в составе "Десны", "Авангарда" из Краматорска и "Стали".
Отметим, что для "Черноморца" это уже десятый трансфер. Ранее "моряки" усилились Петько, Селиным, Политыло, Сухановым, Войтиховским, Литвиненко, Ермоленко, Гаджуком и канадцем Джеймсом.
Популярное сейчас
- Ювентус бесплатно забрал ди Марию и Погба. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- СМИ: Переговоры Динамо и Ярмоленко не увенчались успехом
- Российская армия разрушила стадион в Донецкой области
- Стало известно имя единственного легионера Шахтера на летних тренировочных сборах
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО