Из Харькова в Одессу. Черноморец усилился 30-летним центрбеком

"Черноморец" объявил об очередном летнем трансфере.

Состав одесситов пополнил 30-летний центральный защитник Виталий Ермаков. По данным пресс-службы "моряков", контракт с футболистом был согласован на три года.

Последним клубом в карьере Ермакова был харьковский "Металлист 1925", за который он провел 17 матчей. Также выступал в составе "Десны", "Авангарда" из Краматорска и "Стали".

Отметим, что для "Черноморца" это уже десятый трансфер. Ранее "моряки" усилились Петько, Селиным, Политыло, Сухановым, Войтиховским, Литвиненко, Ермоленко, Гаджуком и канадцем Джеймсом.