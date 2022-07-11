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Из Харькова в Одессу. Черноморец усилился 30-летним центрбеком

Премьер-лига
(1 голосов)

Добавит опыта в центр обороны

Из Харькова в Одессу. Черноморец усилился 30-летним центрбеком

Фото: Мария Шейк

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" объявил об очередном летнем трансфере.

Состав одесситов пополнил 30-летний центральный защитник Виталий Ермаков. По данным пресс-службы "моряков", контракт с футболистом был согласован на три года.

Последним клубом в карьере Ермакова был харьковский "Металлист 1925", за который он провел 17 матчей. Также выступал в составе "Десны", "Авангарда" из Краматорска и "Стали".

Отметим, что для "Черноморца" это уже десятый трансфер. Ранее "моряки" усилились Петько, Селиным, Политыло, Сухановым, Войтиховским, Литвиненко, Ермоленко, Гаджуком и канадцем Джеймсом.

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В статье: Черноморец (Одесса) Виталий Ермаков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Черноморец

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