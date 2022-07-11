  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Станет хорошим помощником для Луческу". Павлов - о том, почему Ярмоленко стоит вернуться в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Станет хорошим помощником для Луческу". Павлов - о том, почему Ярмоленко стоит вернуться в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

В последнее время об этом все больше разговоров

"Станет хорошим помощником для Луческу". Павлов - о том, почему Ярмоленко стоит вернуться в Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Николай Павлов высказал свое мнение касательно потенциального возвращения Андрея Ярмоленко в "Динамо".

Читайте такжеТурецкие СМИ: Ярмоленко вернется в Динамо

"На мой взгляд, для Андрея будет хорошим решением вернуться в Украину, поддержать "Динамо". Бесплатно перейти в клуб, в котором ты состоялся как футболист, будет хорошим примером для молодых игроков.

Если даже Шевченко вернулся, то почему Ярмоленко не может сделать то же самое. Правда, сейчас ситуация в стране отличается от той, которая была в 2009 году, но тем больше уважения будет заслуживать поступок Ярмоленко.

В Украине Андрей точно сможет делать разницу. Особенно, если брать во мнение массовый уход легионеров. Опыт Ярмоленко для развития молодых футболистов "Динамо" бесценен. Он станет хорошим помощником для Луческу", - заявил Павлов.

Ранее сообщалось, что Андрей и "Динамо" не смогли договориться о возвращении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Николай Павлов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде