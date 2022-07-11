"Станет хорошим помощником для Луческу". Павлов - о том, почему Ярмоленко стоит вернуться в Динамо

Известный украинский тренер Николай Павлов высказал свое мнение касательно потенциального возвращения Андрея Ярмоленко в "Динамо".

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"На мой взгляд, для Андрея будет хорошим решением вернуться в Украину, поддержать "Динамо". Бесплатно перейти в клуб, в котором ты состоялся как футболист, будет хорошим примером для молодых игроков.

Если даже Шевченко вернулся, то почему Ярмоленко не может сделать то же самое. Правда, сейчас ситуация в стране отличается от той, которая была в 2009 году, но тем больше уважения будет заслуживать поступок Ярмоленко.

В Украине Андрей точно сможет делать разницу. Особенно, если брать во мнение массовый уход легионеров. Опыт Ярмоленко для развития молодых футболистов "Динамо" бесценен. Он станет хорошим помощником для Луческу", - заявил Павлов.