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Дуэлунд: Идут переговоры между Динамо и заинтересованными клубами
Полузащитник "бело-синих" о своем будущем
Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, который сейчас тренируется с НЕК, рассказал о планах на будущее.
"Я рад быть в НЕК, но пока не решено, останусь ли я. Сейчас идут переговоры между "Динамо" и заинтересованными клубами. Надеюсь, что все наконец-то станет на свои места в течение следующих нескольких недель.
Это может быть НЭК, но есть и другие заинтересованные клубы. Самое главное, чтобы у клуба был хороший план по мне и моему дальнейшему развитию.
Конечно, ситуация с "Динамо" и Украиной очень особенная, но мне не приходится жаловаться на собственную ситуацию, когда я знаю, что переживают мои одноклубники и хорошие друзья в "Динамо", и вообще в Киеве, из-за войны", – сказал Дуэлунд.
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