Дуэлунд: Идут переговоры между Динамо и заинтересованными клубами

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, который сейчас тренируется с НЕК, рассказал о планах на будущее.

"Я рад быть в НЕК, но пока не решено, останусь ли я. Сейчас идут переговоры между "Динамо" и заинтересованными клубами. Надеюсь, что все наконец-то станет на свои места в течение следующих нескольких недель.

Это может быть НЭК, но есть и другие заинтересованные клубы. Самое главное, чтобы у клуба был хороший план по мне и моему дальнейшему развитию.

Конечно, ситуация с "Динамо" и Украиной очень особенная, но мне не приходится жаловаться на собственную ситуацию, когда я знаю, что переживают мои одноклубники и хорошие друзья в "Динамо", и вообще в Киеве, из-за войны", – сказал Дуэлунд.