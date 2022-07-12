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Дуэлунд: Идут переговоры между Динамо и заинтересованными клубами

Премьер-лига
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Полузащитник "бело-синих" о своем будущем

Дуэлунд: Идут переговоры между Динамо и заинтересованными клубами

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, который сейчас тренируется с НЕК, рассказал о планах на будущее.

"Я рад быть в НЕК, но пока не решено, останусь ли я. Сейчас идут переговоры между "Динамо" и заинтересованными клубами. Надеюсь, что все наконец-то станет на свои места в течение следующих нескольких недель.

Это может быть НЭК, но есть и другие заинтересованные клубы. Самое главное, чтобы у клуба был хороший план по мне и моему дальнейшему развитию.

Конечно, ситуация с "Динамо" и Украиной очень особенная, но мне не приходится жаловаться на собственную ситуацию, когда я знаю, что переживают мои одноклубники и хорошие друзья в "Динамо", и вообще в Киеве, из-за войны", – сказал Дуэлунд.

Читайте такжеПринадлежащий Динамо Дуэлунд: То, что происходит в Украине – чистое зло. Это бесчеловечно
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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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Источник:
Bold.dk

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