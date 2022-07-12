Динамо - Лион: смотреть онлайн первую контрольную встречу команд

Сегодня у киевского "Динамо" запланировано сразу два контрольных матча. И оба - против французского "Лиона". Первый поединок между украинской и французской сторонами стартует в 19:00.

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Контрольный матч, 12.07.2022

"Динамо" 19:00 "Лион"