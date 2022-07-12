Супряга таки забил. Динамо - Лион 3:1. Видео голов и обзор первого матча дня

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между киевским "Динамо" и французским "Лионом". Поскольку командам за вторник предстояло провести две очные встречи, в первой из них тренеры решили сделать ставку на резервистов. Киевляне справились лучше - победа 3:1.

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Контрольный матч, 12.07.2022

"Динамо" - "Лион" 3:1

Голы: Антюх 28, Супряга 57, Волошин 86 - Эль Аруш 60