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Супряга таки забил. Динамо - Лион 3:1. Видео голов и обзор первого матча дня
Командам во вторник предстоит сыграть дважды
Фото: ФК Динамо
Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между киевским "Динамо" и французским "Лионом". Поскольку командам за вторник предстояло провести две очные встречи, в первой из них тренеры решили сделать ставку на резервистов. Киевляне справились лучше - победа 3:1.
Контрольный матч, 12.07.2022
"Динамо" - "Лион" 3:1
Голы: Антюх 28, Супряга 57, Волошин 86 - Эль Аруш 60
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