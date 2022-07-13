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СМИ: Кривбасс может арендовать 19-летнего хавбека Динамо
Полузащитник может пополнить ряды дебютанта УПЛ
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Полузащитник "Динамо" Назар Волошин может пополнить состав дебютанта УПЛ.
19-летний хавбек может стать игроком "Кривбасса", сообщает Динамомания. По информации источника, речь идет об аренде. Волошин был на сборе первой команды киевлян в Швейцарии, но после двух недель прибывания в расположении команды покинул ее.
В прошлом сезоне Назар выступал за молодежную команду "Динамо" U-19. В его активе 2 забитых гола и 3 ассиста в 7 матчах Юношеской лиги УЕФА.
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