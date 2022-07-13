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СМИ: Кривбасс может арендовать 19-летнего хавбека Динамо

Премьер-лига
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Полузащитник может пополнить ряды дебютанта УПЛ

СМИ: Кривбасс может арендовать 19-летнего хавбека Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин может пополнить состав дебютанта УПЛ.

19-летний хавбек может стать игроком "Кривбасса", сообщает Динамомания. По информации источника, речь идет об аренде. Волошин был на сборе первой команды киевлян в Швейцарии, но после двух недель прибывания в расположении команды покинул ее.

В прошлом сезоне Назар выступал за молодежную команду "Динамо" U-19. В его активе 2 забитых гола и 3 ассиста в 7 матчах Юношеской лиги УЕФА.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
Динамомания

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