СМИ: Кривбасс может арендовать 19-летнего хавбека Динамо

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин может пополнить состав дебютанта УПЛ.

19-летний хавбек может стать игроком "Кривбасса", сообщает Динамомания. По информации источника, речь идет об аренде. Волошин был на сборе первой команды киевлян в Швейцарии, но после двух недель прибывания в расположении команды покинул ее.

В прошлом сезоне Назар выступал за молодежную команду "Динамо" U-19. В его активе 2 забитых гола и 3 ассиста в 7 матчах Юношеской лиги УЕФА.