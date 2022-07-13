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Директор по коммуникациям SCM: Завтра Шахтер объявит нового тренера
Без конкретики, но с очевидным фаворитом
Фото: СК Днепр-1
В начале этой неделе донецкий "Шахтер" лишился главного тренера. По обоюдному согласию сторон было прекращено
"Горняки" недолго пробудут без наставника. По сообщению директора по коммуникациям SCM (компания Рината Ахметова) Натальи Емченко уже завтра дончане назовут главного тренера.
"Завтра объявим имя нового главного тренера ФК "Шахтер", - написала в социальных сетях Наталья.
Отметим, что главным претендентом на вакантное место является хорват Игор Йовичевич. В последних двух сезонах он работал с "Днепром-1".
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