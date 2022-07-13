Директор по коммуникациям SCM: Завтра Шахтер объявит нового тренера

В начале этой неделе донецкий "Шахтер" лишился главного тренера. По обоюдному согласию сторон было прекращено сотрудничество с Роберто де Дзерби .

"Горняки" недолго пробудут без наставника. По сообщению директора по коммуникациям SCM (компания Рината Ахметова) Натальи Емченко уже завтра дончане назовут главного тренера.

"Завтра объявим имя нового главного тренера ФК "Шахтер", - написала в социальных сетях Наталья.

Отметим, что главным претендентом на вакантное место является хорват Игор Йовичевич. В последних двух сезонах он работал с "Днепром-1".