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Хавбек Вереса: Команда не тренировалась 4 месяца. Всем тяжело
Такая ситуация во всех клубах
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец прокомментировал ничью с юношеской командой "Львова" (1:1). Напомним, что футболист вышел на поле впервые с октября прошлого года, когда на тренировке повредил крестообразную связку колена.
"Прежде всего – хочу выразить огромную благодарность Вооруженным силам Украины, нашим защитникам. Относительно матча очень рад вернуться на поле. Хотя и в товарищеском матче. Пропустил девять месяцев и пока не могу сказать, что готов на все сто процентов. Но постепенно возвращаюсь в оптимальные кондиции.
Команда не тренировалась четыре месяца. Всем тяжело. Но такова ситуация во всех клубах. Необходимо тренироваться, работать над собой и возвращать игровые кондиции. Результат сегодняшней игры – неважен. Главное – набирать форму, наигрывать состав, привыкать друг к другу на футбольном поле", — сказал Клец.
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