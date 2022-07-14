Хавбек Вереса: Команда не тренировалась 4 месяца. Всем тяжело

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец прокомментировал ничью с юношеской командой "Львова" (1:1). Напомним, что футболист вышел на поле впервые с октября прошлого года, когда на тренировке повредил крестообразную связку колена.

"Прежде всего – хочу выразить огромную благодарность Вооруженным силам Украины, нашим защитникам. Относительно матча очень рад вернуться на поле. Хотя и в товарищеском матче. Пропустил девять месяцев и пока не могу сказать, что готов на все сто процентов. Но постепенно возвращаюсь в оптимальные кондиции.

Команда не тренировалась четыре месяца. Всем тяжело. Но такова ситуация во всех клубах. Необходимо тренироваться, работать над собой и возвращать игровые кондиции. Результат сегодняшней игры – неважен. Главное – набирать форму, наигрывать состав, привыкать друг к другу на футбольном поле", — сказал Клец.