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Хавбек Вереса: Команда не тренировалась 4 месяца. Всем тяжело

Премьер-лига
(1 голосов)

Такая ситуация во всех клубах

Хавбек Вереса: Команда не тренировалась 4 месяца. Всем тяжело

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец прокомментировал ничью с юношеской командой "Львова" (1:1). Напомним, что футболист вышел на поле впервые с октября прошлого года, когда на тренировке повредил крестообразную связку колена.

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"Прежде всего – хочу выразить огромную благодарность Вооруженным силам Украины, нашим защитникам. Относительно матча очень рад вернуться на поле. Хотя и в товарищеском матче. Пропустил девять месяцев и пока не могу сказать, что готов на все сто процентов. Но постепенно возвращаюсь в оптимальные кондиции.

Команда не тренировалась четыре месяца. Всем тяжело. Но такова ситуация во всех клубах. Необходимо тренироваться, работать над собой и возвращать игровые кондиции. Результат сегодняшней игры – неважен. Главное – набирать форму, наигрывать состав, привыкать друг к другу на футбольном поле", — сказал Клец.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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progres (Луцьк)
14.07.2022 в 08:25
Важко? А давайте ви одягнете броніки, іншу амуніцію, автомат в руки і на передову. Там же ж, напевно, легко.
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