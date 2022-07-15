Степаненко: Очень приятно вернуться к работе с новым тренером

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал начало тренировочного сбора перед новым сезоном.

"Я соскучился по футболу. Соскучился по ребятам. Очень приятно вернуться к работе с новым тренером. Думаю, что будут новые идеи, игра будет немного меняться. Вижу, что тренеры сейчас больше делают акцент на мяче, на модели игры. Это очень приятно. Очень рад вернуться.

Была достаточно втягивающая тренировка с мячом. Немного фитнеса. Ребята находятся в разных кондициях. Надо всем втянуться. Для этого есть время. Потому спокойно начали. Всё нормально. Атмосфера хорошая. В "Шахтере" всегда хорошая атмосфера. Мы привыкли, что у нас много ребят из Бразилии, других иностранцев. Но сейчас у нас есть украинцы. Молодым ребятам будет даваться большой шанс.

Настроение боевое. "Шахтер" является "Шахтер". Будем бороться за самые высокие позиции. Думаю, генеральный директор, директор по футболу и главный тренер еще объявят нам цели на сезон. Несмотря на ситуации, на войну в нашей стране и на все трудности, которые есть в клубе, цели должны быть самые высокие. Ушли мощные футболисты, диктовавшие игру в атаке. Мы не можем сказать, что мы где-то не потеряем. Но "Шахтер" есть "Шахтер". Есть цели, традиции клуб и вера в будущее", – сказал Степаненко.