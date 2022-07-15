Йовичевич: Хорошие парни не играют в футбол, мы должны быть "бандюганами"

Новый главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич поделился планами клуба на следующий сезон.

– Какой план на этот сбор?

– Конечно, такая ситуация, когда долго не было тренировок, требует от нас работать еще быстрее в физиологическом и тактическом плане, чтобы мы сразу познакомились с командой, чтобы почувствовали коммуникацию и ребята поняли, какие у меня технико-тактические требования. Хотя футбол не сильно отличается от того, что был у предыдущего тренера Де Дзерби: я хочу видеть агрессивный контроль мяча и быть еще более вертикальными, насколько это возможно, чтобы забить гол, но и без мяча тоже быть агрессивными.

Это должен быть не только стиль игры, но и образ жизни. Ты в жизни должен иметь инициативу, взять момент в руки и гнать вперед свою мечту. Так же и на футбольном поле. Хорошие ребята не играют в футбол, так что мы должны быть такими, как на улице, знаете, "на районах", где играют спортивные "бандюганы", и мы должны расти как можно быстрее, потому что в команде сейчас много молодых игроков.

От меня будет им максимальное доверие, но и максимальные требования. И здесь будет натуральная селекция – кто воспримет быстрее требования тренера, тот будет в команде, и вместе будем выполнять задачи.

Читайте также Днепр-1 готовит заявление касаемо назначения Йовичевича в Шахтер

– Что скажете относительно целей и амбиций на этот сезон, учитывая сложность ситуации в нашей стране?

– Будем готовиться к чемпионату, как и все остальные, хотя они и начали немного раньше, потому что некоторые клубы выступают в квалификации еврокубков. Наши ребята играли еще месяц назад за сборные, потому для них этот период отдыха тоже был важным. Как тренер считаю, что отдых является лучшей тренировкой. Если больше работаешь, то это еще не значит, что лучше работаешь, потому нужно сбалансировать труд и отдых, чтобы выйти на пик формы в тот день, когда нужно показать максимум.

Для нас очень важно убедить футболистов, что все возможно в жизни, только нужно верить в свой каждодневный труд и отстранить эго. Это очень важно. Например, мое эго умерло 15 лет назад, и надо поймать момент труда, тяжелой работы – это единственный путь, которым может прогрессировать человек. А когда ты трудишься как индивид, то коллектив растет одновременно, - сказал Йовичевич.