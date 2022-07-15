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Колос переиграл Оболонь в спарринге. Дублем отметился Цыганков

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды продолжают готовиться к сезону

Колос переиграл Оболонь в спарринге. Дублем отметился Цыганков

Фото: ФК Колос

Новина українською

В четверг, 14 июля "Колос" провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником была перволиговая "Оболонь" из Киева.

Первый тайм завершился без голов, хотя команда Ярослава Вишняка создала много моментов у ворот соперника. В начале второго тайма "Оболонь" усилиями Гусьока открыла счет, сравнить который "Колосу" удалось лишь в конце матча. А когда игра, казалось бы, так и завершится "мировой", угловой принес ковалевцам еще один успех в игре, дубль оформил Антон Цыганков.

Напомним, что сегодня "Колос" сыграет в Александрии против местного ФК "Александрия".

"Оболонь" - Колос" 1:2

Голы: Гуськов, 56 - Цыганков, 77, 89

Колос, 1-й тайм: Маханьков, Черноморец, Гончаренко, Новак, Зозуля, Милько-к, Ориховский, Мякушко, Ильин, Болбат, Попов.

Колос, 2-й тайм: Друи, Ставничий, Канаев, Золотов, Емец, Соловьев, Криворучко, Данилюк, Кузык, Лысенко, Цыганков.

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В статье: Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка)
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