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Опыт не помешает. Минай продлил контракт с 36-летним вратарем

Премьер-лига
(1 голосов)

В ожидании официального дебюта

Опыт не помешает. Минай продлил контракт с 36-летним вратарем

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" продолжает формировать состав на следующий сезон.

По данным официального сайта клуба, коллектив из западной Украины продлил контракт с Александром Бандурой. 36-летний кипер подписал однолетнее соглашение.

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Бандура перешел в "Минай" зимой 2022-го, однако из-за войны пока не дебютировал за закарпатцев. В УПЛ Бандура успел поиграть за донецкий "Металлург", "Верес", "Львов" и "Рух".

Отметим, что "Минай" остается одной из немногих команд УПЛ, которая не усилилась новичками летом.

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В статье: Александр Бандура ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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