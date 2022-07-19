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Опыт не помешает. Минай продлил контракт с 36-летним вратарем
В ожидании официального дебюта
Фото: ФК Минай
Закарпатский "Минай" продолжает формировать состав на следующий сезон.
По данным официального сайта клуба, коллектив из западной Украины продлил контракт с Александром Бандурой. 36-летний кипер подписал однолетнее соглашение.
Бандура перешел в "Минай" зимой 2022-го, однако из-за войны пока не дебютировал за закарпатцев. В УПЛ Бандура успел поиграть за донецкий "Металлург", "Верес", "Львов" и "Рух".
Отметим, что "Минай" остается одной из немногих команд УПЛ, которая не усилилась новичками летом.
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