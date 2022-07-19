Опыт не помешает. Минай продлил контракт с 36-летним вратарем

Закарпатский "Минай" продолжает формировать состав на следующий сезон.

По данным официального сайта клуба, коллектив из западной Украины продлил контракт с Александром Бандурой. 36-летний кипер подписал однолетнее соглашение.

Бандура перешел в "Минай" зимой 2022-го, однако из-за войны пока не дебютировал за закарпатцев. В УПЛ Бандура успел поиграть за донецкий "Металлург", "Верес", "Львов" и "Рух".

Отметим, что "Минай" остается одной из немногих команд УПЛ, которая не усилилась новичками летом.