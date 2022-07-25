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"Мы только втягиваемся в сезон". Вирт объяснил поражение от Дебрецена
Ровенский клуб минимально уступил венгерам
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал игру команды в благотворительном товарищеском матче против венгерского "Дебрецена" (0:1).
"Это был хороший для нас спарринг. Была боевая игра, в которой никто не хотел уступать. Очень много было борьбы. Радует то, что мы ее не проигрывали.
Все же, сказалась разная весовая категория команд. Мы только втягиваемся в сезон, сыграли третий матч. А "Дебрецен" на следующей неделе стартует в чемпионате Венгрии. Также у нас была тяжелая дорога. Не все смогли восстановиться. Поэтому соперник выглядел свежее.
Но в общем-то я доволен. Команда пыталась делать все, что мы планировали. Не хватало остроты впереди. Но в обороне, за исключением нескольких моментов, сыграли надежно.
Хочется больше создавать голевые моменты. Над этим и будем работать.
Должен отметить организацию матча. Сыграли на шикарном поле, перед болельщиками. Таких матчей хочется больше. Матч был благотворительным. Все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам", - подытожил Вирт.
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