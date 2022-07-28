Воспитанник Динамо - о переходе в Шахтер: Это жизнь, так сложилось

Новичок "Шахтера" Богдан Михайличенко поделился своими мыслями после перехода в донецкий клуб.

– Эмоции очень положительные. Очень рад вернуться в УПЛ в столь тяжелое время для нашей страны и в столь большой клуб.

О заинтересованности со стороны "Шахтера" сначала мне сообщил мой агент. Потом мне позвонил Дарио Срна. Я сразу согласился, потому что это большой клуб. Других факторов мне не надо было. Это Лига чемпионов, являющаяся для меня большим вызовом. Потому я здесь.

– Ты – воспитанник "Динамо". Мог представить, что будешь играть за "Шахтер"?

– Даже не знаю, как ответить. Я не думал об этом. Это жизнь, так сложилось.

Я знал всех игроков "Шахтера" по сборной, поэтому не было никаких проблем. Меня хорошо встретили. Уже провели первую тренировку. Все хорошо.

Пока не знаю, под каким номером буду играть. Какой будет свободен – тот и возьму. Пожеланий нет.

Цель – закрепиться в стартовом составе и помочь клубу. Буду отдаваться на все 100%. Могу пообещать, – сказал Михайличенко в интервью YouTube-канала "Шахтера".