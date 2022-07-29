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Миколенко против родного клуба. Сегодня Динамо сыграет с Эвертоном

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра начнется в 21:45

Миколенко против родного клуба. Сегодня Динамо сыграет с Эвертоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает серию благотворительных матчей "Match For Peace! Stop The War" ("Матч За Мир! Остановим Войну!").

Сегодня, 29 июля, подопечные Мирчи Луческу встретятся с представителем английском Премьер-лиги - "Эвертоном" из Ливерпуля, за который выступает воспитанник киевского клуба Виталий Миколенко.

Игра состоится в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Трансляция поединка будет на телеканале "2+2", "Динамо Киев TV", "М1", YouTube-каналах "FootballHub", "Профутбол Digital", "Динамо", ТСН и УНИАН, а также платформе "1+1 Video". Текстовую онлайн-трансляцию проведет UA-Футбол, за которой можно следить здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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