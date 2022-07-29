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Новички зажгли. Днепр-1 одержал победу в контрольной игре
Два сухих гола
Фото: СК Днепр-1
Клубы УПЛ продолжаю подготовку к новому сезону.
Сегодня "Днепр-1" сумел обыграть хорватский клуб "Полет", забив два безответных гола. В матче зажигали новички - Танчик оформил 1+1, а Громов - один забитый.
Напомним, что сегодня "Днепр-1" официально
"Полет" – "Днепр-1" 0:2
Голы: Танчик 18, Громов 70, пас Танчик
"Днепр-1": Рыбак (Юрчук, 46), Адамюк, Сваток (Логинов, 46), Лучкевич (Кононов, 88), Горбунов (Бузанелло, 46), Сарапий (Бабенко, 62), Бланко (Когут, 62), Пихаленок (Рубчинский, 71), Танчик (Лебедев, 88), Назаренко (Громов, 46), Довбик
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