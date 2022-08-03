  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В том числе с главным снайпером. Верес продлил контракт с тремя игроками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В том числе с главным снайпером. Верес продлил контракт с тремя игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет кому забивать

В том числе с главным снайпером. Верес продлил контракт с тремя игроками

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Клубы УПЛ продолжают формировать состав на следующий сезон.

Ровенский "Верес" продлил контракт сразу с тремя футболистами. Новые подписи в контракте поставили братья Шестаковы (Михаил и Сергей), а также Валерий Кучеров.

Новые сделки трех игроков будут действительны один год. Отметим, что Кучеров и Михаил Шестаков - основные игроки у Вирта. Последний с четырьмя голами - лучший бомбардир ровенчан в прошедшем первенстве.

Ранее стало известно, где "Верес" может играть в новом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Сергей Шестаков Валерий Кучеров Михаил Шестаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде