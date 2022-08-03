В том числе с главным снайпером. Верес продлил контракт с тремя игроками

Клубы УПЛ продолжают формировать состав на следующий сезон.

Ровенский "Верес" продлил контракт сразу с тремя футболистами. Новые подписи в контракте поставили братья Шестаковы (Михаил и Сергей), а также Валерий Кучеров.

Новые сделки трех игроков будут действительны один год. Отметим, что Кучеров и Михаил Шестаков - основные игроки у Вирта. Последний с четырьмя голами - лучший бомбардир ровенчан в прошедшем первенстве.