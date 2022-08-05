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Экс-лидер Металлиста 1925 продолжит карьеру в Грузии

Премьер-лига
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Под крылом экс-наставника харьковчан

Экс-лидер Металлиста 1925 продолжит карьеру в Грузии

Фото: Мария Шейк

UA-Футбол
Новина українською

Очередной украинский футболист сменил чемпионат.

Полузащитник Юрий Батюшин будет играть за грузинскую "Дилу", о чем сообщает официальный сайт команды. Детали сделки остаются за кадром.

Последние полтора года Батюшин играл за "Металлист 1925", где был одним из лидеров. В общей сложности за харьковский клуб хавбек отыграл 30 игр, забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Отметим, что "Дилу" тренирует украинец Андрей Демченко, ранее возглавлявший "Металлист 1925"

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В статье: Юрий Батюшин Дила (Гори) Металлист 1925 (Харьков)
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