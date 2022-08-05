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Экс-лидер Металлиста 1925 продолжит карьеру в Грузии
Под крылом экс-наставника харьковчан
Фото: Мария Шейк
Очередной украинский футболист сменил чемпионат.
Полузащитник Юрий Батюшин будет играть за грузинскую "Дилу", о чем сообщает официальный сайт команды. Детали сделки остаются за кадром.
Последние полтора года Батюшин играл за "Металлист 1925", где был одним из лидеров. В общей сложности за харьковский клуб хавбек отыграл 30 игр, забил девять голов и отдал пять голевых передач.
Отметим, что "Дилу" тренирует украинец Андрей Демченко, ранее возглавлявший "Металлист 1925"
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