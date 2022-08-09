Шахтер сообщил о проведении двух спаррингов в один день

Донецкий "Шахтер" проводит второй этап подготовки к новому сезону. Помимо благотворительного матча с "Ромой" (0:5), который состоялся 7 августа в Риме, подопечные Игора Йовичевича проведут еще ряд контрольных игр. Так, 10 августа запланировано два матча.

Первая игра состоится против "Аль-Адала" из Саудовской Аравии. Начало - в 12:00. В 20:00 "горняки" встретятся со словенским " Домжале" . Указано киевское время. Все поединки будут показаны в прямой трансляции на клубной платформе YouTube и телеканале Xsport.

Матчи пройдут в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.