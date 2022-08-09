  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер сообщил о проведении двух спаррингов в один день
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер сообщил о проведении двух спаррингов в один день

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединки пройдут в среду, 10 августа

Шахтер сообщил о проведении двух спаррингов в один день

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" проводит второй этап подготовки к новому сезону. Помимо благотворительного матча с "Ромой" (0:5), который состоялся 7 августа в Риме, подопечные Игора Йовичевича проведут еще ряд контрольных игр. Так, 10 августа запланировано два матча.

Первая игра состоится против "Аль-Адала" из Саудовской Аравии. Начало - в 12:00. В 20:00 "горняки" встретятся со словенским "Домжале". Указано киевское время. Все поединки будут показаны в прямой трансляции на клубной платформе YouTube и телеканале Xsport.

Матчи пройдут в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Читайте такжеАгент Мудрика: Шахтер отклонил все предложения. В клубе хотят получить более солидную компенсацию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Домжале (Словения)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде