Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каденко: В настоящее время ПФЛ открыта к предложениям от потенциальных трансляторов матчей
Фукционер рассказал о поиске транслятора
Скриншот: XSPORT
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о планах трансляций матчей УПЛ:
‒ В прошлом сезоне ПФЛ получила официальный транслятор, однако ТК "Футбол 1/2/3" прекратили свою деятельность. Как будет дальше?
‒ Мы продолжим развивать наши трансляции, сосредоточим их на собственном канале YouTube и создадим собственный продукт. Благодарны УАФ, которая поспособствовала передаче "Лига футбол" коммерческих прав от "УАФ-Маркетинг" на наши соревнования, так что верим, что удастся их реализовать.
В настоящее время ПФЛ открыта для предложений от потенциальных спонсоров и партнеров. Мы хотим выработать технические требования, унифицирующие нашу "картинку", чтобы матчи со всех уголков Украины были сняты на равно достойном уровне и нормально транслировались.
Конечно, война повлияла на деловой мир, рынок рекламы, пул спонсоров. Однако это не повод останавливаться – мы рады, что клубы поддержали наше стремление продолжить работу над созданием привлекательного медиапродукта. Цифры, показавшие трансляции первой лиги на телеканалах "Футбол", добавляют оптимизма. Некоторые матчи давали фору иностранным топ соревнованиям по зрительскому интересу. 12 миллионов просмотров дал неполный сезон Первой лиги в YouTube, – сказал Каденко.
Популярное сейчас
- Двукратного чемпиона мира по метанию копья избили и выбросили за борт яхты
- Официально: новичок АПЛ подписал экс-игрока Зари
- Лучшая версия Неймара. ПСЖ - Монпелье 5:2. Видео голов и обзор матча
- Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Бенфикой в Лиге чемпионов
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО