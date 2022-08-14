  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каденко: В настоящее время ПФЛ открыта к предложениям от потенциальных трансляторов матчей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каденко: В настоящее время ПФЛ открыта к предложениям от потенциальных трансляторов матчей

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Фукционер рассказал о поиске транслятора

Каденко: В настоящее время ПФЛ открыта к предложениям от потенциальных трансляторов матчей

Скриншот: XSPORT

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о планах трансляций матчей УПЛ:

‒ В прошлом сезоне ПФЛ получила официальный транслятор, однако ТК "Футбол 1/2/3" прекратили свою деятельность. Как будет дальше?

‒ Мы продолжим развивать наши трансляции, сосредоточим их на собственном канале YouTube и создадим собственный продукт. Благодарны УАФ, которая поспособствовала передаче "Лига футбол" коммерческих прав от "УАФ-Маркетинг" на наши соревнования, так что верим, что удастся их реализовать.

В настоящее время ПФЛ открыта для предложений от потенциальных спонсоров и партнеров. Мы хотим выработать технические требования, унифицирующие нашу "картинку", чтобы матчи со всех уголков Украины были сняты на равно достойном уровне и нормально транслировались.

Конечно, война повлияла на деловой мир, рынок рекламы, пул спонсоров. Однако это не повод останавливаться – мы рады, что клубы поддержали наше стремление продолжить работу над созданием привлекательного медиапродукта. Цифры, показавшие трансляции первой лиги на телеканалах "Футбол", добавляют оптимизма. Некоторые матчи давали фору иностранным топ соревнованиям по зрительскому интересу. 12 миллионов просмотров дал неполный сезон Первой лиги в YouTube, – сказал Каденко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Каденко УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде