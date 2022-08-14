Каденко: В настоящее время ПФЛ открыта к предложениям от потенциальных трансляторов матчей

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о планах трансляций матчей УПЛ:

‒ В прошлом сезоне ПФЛ получила официальный транслятор, однако ТК "Футбол 1/2/3" прекратили свою деятельность. Как будет дальше?

‒ Мы продолжим развивать наши трансляции, сосредоточим их на собственном канале YouTube и создадим собственный продукт. Благодарны УАФ, которая поспособствовала передаче "Лига футбол" коммерческих прав от "УАФ-Маркетинг" на наши соревнования, так что верим, что удастся их реализовать.

В настоящее время ПФЛ открыта для предложений от потенциальных спонсоров и партнеров. Мы хотим выработать технические требования, унифицирующие нашу "картинку", чтобы матчи со всех уголков Украины были сняты на равно достойном уровне и нормально транслировались.

Конечно, война повлияла на деловой мир, рынок рекламы, пул спонсоров. Однако это не повод останавливаться – мы рады, что клубы поддержали наше стремление продолжить работу над созданием привлекательного медиапродукта. Цифры, показавшие трансляции первой лиги на телеканалах "Футбол", добавляют оптимизма. Некоторые матчи давали фору иностранным топ соревнованиям по зрительскому интересу. 12 миллионов просмотров дал неполный сезон Первой лиги в YouTube, – сказал Каденко.