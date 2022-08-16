  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо определилось с судьбой Ковальца, находившегося на просмотре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо определилось с судьбой Ковальца, находившегося на просмотре

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-лидер "Александрии" тренировался с киевлянами

Динамо определилось с судьбой Ковальца, находившегося на просмотре

Новина українською

Бывший полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец, находящийся на просмотре в "Динамо", покинул расположение киевского клуба. Об этом сообщает сайт Динамомания.

29-летний футболист тренировался с киевлянами со второй половины июля, а президент "бело-синих" Игорь Суркис утверждал, что решение о будущем полузащитника примет главный тренер команды Мирча Луческу.

Напомним, Ковалец пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с "Александрией". В составе "горожан" он играл последние четыре сезона. На его счету 14 голов и 14 голевых передач в 88 матчах. В карьере хавбека имеются также выступления за киевскую "Оболонь" и одесский "Черноморец".

Читайте такжеМеталлист прощается с легионерами, Днепр-1 подписывает легионеров. Все трансферы УПЛ: лето-2022
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Ковалец Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде