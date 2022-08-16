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Динамо определилось с судьбой Ковальца, находившегося на просмотре
Экс-лидер "Александрии" тренировался с киевлянами
Бывший полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец, находящийся на просмотре в "Динамо", покинул расположение киевского клуба. Об этом сообщает сайт Динамомания.
29-летний футболист тренировался с киевлянами со второй половины июля, а президент "бело-синих" Игорь Суркис утверждал, что решение о будущем полузащитника примет главный тренер команды Мирча Луческу.
Напомним, Ковалец пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с "Александрией". В составе "горожан" он играл последние четыре сезона. На его счету 14 голов и 14 голевых передач в 88 матчах. В карьере хавбека имеются также выступления за киевскую "Оболонь" и одесский "Черноморец".
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