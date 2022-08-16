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Степаненко: Новый сезон будет самым трудным в моей карьере

Премьер-лига
(1 голосов)

Но чем труднее задача, тем интереснее ее выполнять

Степаненко: Новый сезон будет самым трудным в моей карьере

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от старта нового чемпионата Украины.

"Сегодня мы закончили подготовку, наконец-то возвращаемся домой.

Строится новая команда, новый "Шахтер". Где будет много украинской талантливой молодежи, которая в будущем пополнит звенья национальной сборной Украины.

Но для этого каждый должен работать над собой каждый день и брать ответственность на себя уже сейчас, потому что времени на раздумья не остается, а давать результат нужно уже сегодня.

Пожалуй, новый сезон будет самым трудным в моей карьере. Но чем труднее задача, тем интереснее ее выполнять. Мы готовы. Я еду домой", - написал Степаненко в своем Instagram.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.08.2022 в 15:58
ШД будет в УПЛ середняком а в ЕК нулевые
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