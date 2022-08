Будет хуже, или Почему спад результатов наших в Европе это нормально

Хотите подготовиться к будущему? Учите прошлое, потому что нет ничего нового под солнцем.

Начните хотя бы с истории "Црвены Звезды". Молодые не поверят, но она была сильнейшей командой Европы, пока не грянула неизбежная война. Империи никогда не распадаются тихо - теперь и мы в курсе.

Хорватия еще формально входила в состав Югославии, когда 20 февраля 1991-го ее парламент принял закон о примате местных нормативных актов над белградскими. В ответ через 8 дней на территориях компактного обитания сербов к востоку от Загреба провозгласили Республику Краину.

Еще через неделю после тех событий, 6 марта, "Црвена Звезда" в Белграде принимала дрезденское "Динамо" в четвертьфинале КЕЧ и блестяще победила 3:0.

Безусловным лидером красно-белых был хорват Роберт Просинечки; больше всех голов забивал македонец Дарко Панчев; в основе также играли его соотечественник Найдоский, босняк Шабанаджович, черногорец Савичевич.

На большинстве этих земель уже полным ходом шли разговоры и приготовления к провозглашению независимости, но "Звезда" еще держалась.

Видимо, это близость кубка так влияла. Других причин для единства уже не было.

***

Ответный матч "Звезды" против дрезденского "Динамо" 20 марта так и не доиграли из-за беспорядков на трибунах. Немцам присудили техническое поражение.

Тем временем в Пакраке за несколько дней до поединка сербы и хорваты уже стреляли друг в друга; в бою погибли более 20 человек.

Просинечки не мог этого не знать, однако играл день от дня только лучше. В полуфинале на поле "Баварии" он в одиночку съел всю полузащиту соперника; в Белграде же решающими стали штрафной от Михайловича и автогол Аугенталера.

Дело было 24 апреля. Формально – еще в Югославии; фактически же – на территории, где вопреки воле Белграда рождались новые государства, как Хорватия с Франьо Туджманом во главе.

18 мая в Загребе лидер хорватов выступил сценаристом матча чемпионата между местным "Динамо" и "Црвеной Звездой". Сербы побеждали 2:0, а затем бросили играть и уступили 2:3 - сам Просинечки намекал, что это было условие безопасного возвращения домой. Все помнили побоище на "Максимире" в 1990-м с кунг-фу от Бобана, и повторять этот опыт не хотели.

Тем более крови и так лилось достаточно. 9 апреля Туджман объявил о создании Национальной гвардии, ставшей основой вооруженных сил Хорватии. Захват складов оружия – первая задача, ведь на Ан-2 и Т-34 много не навоюешь.

Словно не замечая уже начавшуюся "Битву за казармы", "Црвена Звезда" во главе с Просинечки поехала в Бари на финал КЕЧ, где в скучном, грубом матче по пенальти одолела "Марсель".

29 мая 1991-го – апогей; больше никогда футбол на Балканах не достигал таких высот. 25 июня Хорватия и Словения синхронно объявили независимость; 8 сентября то же сделала Македония. Началась война сербов против всех.

Ну, а футбол покатился вниз.

***

Формально чемпионат-1991/92 еще назывался югославским, однако в нем приняли участие только сербские, черногорские и боснийские клубы.

Более того, последние его не доиграли, ведь в марте 1992-го босняки-мусульмане тоже проголосовали за отделение от СФРЮ. Таким образом, чемпионат Югославии де-факто превратился в чемпионат Сербии и Черногории; в новых странах появились собственные лиги.

Словении было легче всего – попытка сербов повоевать за Любляну была обречена из-за неудобной логистики и этнической однородности республики. Все закончилось быстро, и уже в 1993 году словенские клубы дебютировали в еврокубках.

Хорваты свой первый чемпионат провели с февраля по май 92-го – и его УЕФА не признал. Это был турнир "для своих" - показать, что футбол жив, ведь своя лига - неотъемлемый атрибут независимого государства.

Другой вопрос – уровень. Еще в сезоне-1990/91 за "Динамо Загреб" играли Давор Шукер и Звонимир Бобан; в независимой лиге их места заняли вчерашние резервисты и ноунеймы.

В других концах уже бывшей Югославии творилось то же самое. "Вележ", один из грандов Боснии, в 1991-м покинули Мехо Кодро, Владимир Гудель и Сергей Барбарез; Горан Стеванович и Милан Джурджевич дали деру из "Партизана"; Роберт Просинечки с помпой перешел в мадридский "Реал".

***

Между тем, уровень насилия нарастал, смертей становилось все больше; началась кровавая осада сербами Вуковара.

Жить и играть в таких условиях – зачем? Даже те, кто рассчитывал на нормализацию ситуации, выезжали в дальнее зарубежье: Миодраг Белодедичи – в "Валенсию", Владимир Югович – в "Сампдорию", Дарко Панчев – в "Интер", Деян Савичевич – в "Милан", Синиша Михайлович – в "Рому". И это из одной только "Црвены Звезды"!

На год дольше продержались Предраг Миятович и Златко Захович в "Партизане". 22 марта 1992-го они стали свидетелями того, как трибуны "Райко Митича" стоя встречали полевого командира Желько "Аркана" Ражнатовича. По ходу игры его боевики демонстрировали трофеи из разрушенного Вуковара – жуткое зрелище.

Какой там футбол, не смешите. После такого из Югославии бежали уже не только звезды, но и все подряд. Главное и единственное условие – предложение из страны, где нет войны.

Тяжелее всего пришлось боснякам, которые едва держались в осажденном Сараево. Чтобы выжить одноименный клуб, переправил своих игроков за границу; там они сыграли несколько благотворительных матчей, и молодой Элвир Бальич поразил скаутов настолько, что в итоге оказался в "Реале". Удивительная история.

***

Между тем, в самой Боснии играли на улицах, в залах и строго в рамках своего этнического сообщества. Конечно, эти турниры УЕФА официальными не считал.

Сербов как страну-агрессора вообще выбросили из еврокубков на три года. У хорватов и военные, и спортивные дела шли, пожалуй, наилучше. В независимом чемпионате первой загорелась звезда Горана Влаовича, которого почти моментально – в 1994-м – забрала итальянская "Падова".

Горан Влаович на Евро-96.

Другие, правда, были не так талантливы. Большинство хорватских топов тех лет не заиграли даже в европейских середняках, как Игорь Цвитанович, Младен Младенович, Юли Шеху или отец Домагоя Виды Рудика. Франьо Туджман немало помогал столичному "Динамо", которое из патриотических соображений переименовал в "Кроацию", но без толку.

Единственный заметный успех югославского клубного футбола 90-х – выход "Хайдука" в плей-офф ЛЧ-95. Кажется, белые сами не поняли, как это произошло. Уже в следующую ЛЧ клуб даже не попал, проиграв в квалификации "Панатинаикосу".

И еще везде засилье клубов-однодневок имени нажившихся на войне нуворишей. Самый известный – сербский "Обилич", любимое детище Ражнатовича. В 1998 году клуб даже выиграл местный чемпионат; через год – стал вице-чемпионом. "Партизан" и "Црвена Звезда", подвиньтесь!

