Лассина Траоре не вернулся с Шахтером в Украину, отправившись в Нидерланды

Сегодня донецкий "Шахтер" вернулась в Украину после двухэтапных сборов заграницей. Однако вернулись "горняки" не в полном составе.

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Судя по всему, не приехал с командой Лассина Траоре. Сегодня форвард выложил видео тренировок из реабилитационного центре в Нидерландах, где он занимался с тренером.

Отметим, что почти год Лассина провел вне игры, восстанавливаясь после тяжелой травмы. Форвард сыграл на сборах лишь одну игры, отметившись при этом забитым голом .

Новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. В первом туре "горняки" сыграют против "Металлиста 1925".