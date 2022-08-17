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Лассина Траоре не вернулся с Шахтером в Украину, отправившись в Нидерланды

Премьер-лига
(2 голосов)

Вернется ли?

Лассина Траоре не вернулся с Шахтером в Украину, отправившись в Нидерланды

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" вернулась в Украину после двухэтапных сборов заграницей. Однако вернулись "горняки" не в полном составе.

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Судя по всему, не приехал с командой Лассина Траоре. Сегодня форвард выложил видео тренировок из реабилитационного центре в Нидерландах, где он занимался с тренером.

Лассина Траоре не вернулся с Шахтером в Украину, отправившись в Нидерланды - изображение 1

Отметим, что почти год Лассина провел вне игры, восстанавливаясь после тяжелой травмы. Форвард сыграл на сборах лишь одну игры, отметившись при этом забитым голом.

Новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. В первом туре "горняки" сыграют против "Металлиста 1925".

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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