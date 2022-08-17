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Лассина Траоре не вернулся с Шахтером в Украину, отправившись в Нидерланды
Вернется ли?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня донецкий "Шахтер" вернулась в Украину после двухэтапных сборов заграницей. Однако вернулись "горняки" не в полном составе.
Судя по всему, не приехал с командой Лассина Траоре. Сегодня форвард выложил видео тренировок из реабилитационного центре в Нидерландах, где он занимался с тренером.
Отметим, что почти год Лассина провел вне игры, восстанавливаясь после тяжелой травмы. Форвард сыграл на сборах лишь одну игры, отметившись при этом
Новый сезон УПЛ стартует 23-го августа. В первом туре "горняки" сыграют против "Металлиста 1925".
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