Шахтер разгромил Аль-Фатех в первом матче. Траоре забил один из голов

"Шахтер" не увидел больших проблем в противостоянии с аравийским "Аль-Фатехом". Дончане еще до перерыва забили четыре гола, определив победителя в паре.

Главными действующими лицами встречи стали Вакула и Сикан. Уже на седьмой минуте первый из них выполнил подачу, а второй замкнул. Вскоре партнеры поменялись ролями: Даниил открылся на заброс по зоне левого полусреднего и откатил под удар Владиславу в район 11-метровой: хавбек подработал под правую и пробил мимо голкипера. Третий результативный удар в игре на свой счет записал Кривцов: он замкнул с середины штрафной подачу с углового от Кащука. Наконец, автором четвертого гола стал Сикан: Кащук с правого края прострелил, форвард одним касанием обработал и с разворота огорчил голкипера "Аль-Фатеха". На последних минутах встречи рефери назначил еще и пенальти в ворота аравийцев из-за фола на Джурасеке. 11-метровый легко реализовал вернувшийся в общую группу Траоре.

Сегодня "Шахтер" и "Аль-Фатех" проведут еще один матч. Его начало в 19.00.

Контрольный матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аль-Фатех" (Эль-Мубарраз, Саудовская Аравия) 5:0

Голы: Сикан 7, Вакула 24, Кривцов 34, Сикан 38, Траоре 80+1 (пен.)

"Шахтер": Пятов (Шевченко 55), Бондарь, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько (Крыскив 55), Кащук, Вакула, Сикан (Траоре 55).