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Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то
Небольшой троллинг над киевским клубом
facebook.com/fckryvbas
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин решил немного подшутить над киевским "Динамо", которые ярче других выступали против предложения Сетанты касательно единого телепула.
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"Включил 2+2, чтобы посмотреть матч "Динамо" с 15-минутной задержкой, а тут чертовщина какая-то. Сейчас, когда в нашей стране война, когда Украина борется с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей должна быть бесплатной, максимально доступной.
Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи "Динамо", получили возможность их смотреть. PS. Пойду на Youtube-канале "Динамо" поищу", - написал в социальных сетях Гагарин.
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