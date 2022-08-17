Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин решил немного подшутить над киевским "Динамо", которые ярче других выступали против предложения Сетанты касательно единого телепула.

"Включил 2+2, чтобы посмотреть матч "Динамо" с 15-минутной задержкой, а тут чертовщина какая-то. Сейчас, когда в нашей стране война, когда Украина борется с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей должна быть бесплатной, максимально доступной.

Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи "Динамо", получили возможность их смотреть. PS. Пойду на Youtube-канале "Динамо" поищу", - написал в социальных сетях Гагарин.