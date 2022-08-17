  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Небольшой троллинг над киевским клубом

Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то

facebook.com/fckryvbas

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин решил немного подшутить над киевским "Динамо", которые ярче других выступали против предложения Сетанты касательно единого телепула.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Бенфика доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Включил 2+2, чтобы посмотреть матч "Динамо" с 15-минутной задержкой, а тут чертовщина какая-то. Сейчас, когда в нашей стране война, когда Украина борется с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей должна быть бесплатной, максимально доступной.

Читайте такжеСуркис объяснил, почему УПЛ должно быть бесплатным, и назвал свое условие к Setanta

Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи "Динамо", получили возможность их смотреть. PS. Пойду на Youtube-канале "Динамо" поищу", - написал в социальных сетях Гагарин.

Вице-президент Кривбасса: Включил 2+2, чтобы посмотреть матч Динамо, а тут чертовщина какая-то - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kravaserega (Kyiv)
18.08.2022 в 00:17
Даун, це казали про матчі ЧУ, а плей-офф та групові матчі транслятор продає тому, хто більше заплатить
Ответить
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
18.08.2022 в 00:30
Так в тому то і прикол: він спеціально так підколов. Типу чого Суркіс не показує матч по 2+2? А тому що права по контракту належать мегого і він не має права грубо кажучи вий*буватись. Так і в на УПЛ, всі права на показ на папері в федерації чи самої УПЛ (вже не пам'ятаю). Але в цьому випадку Суркіс плював на закони і йому правила не писані. Хоча формально права йому не належать. Це простий стьоб, щоб показати подвійні стандарти сурка. Ну а так питання дискусійне з тими правами...
Ответить
+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.08.2022 в 00:36
Так, формально права на трансляції клубам не належать, але якщо клуб поставить на своєму власному стадіоні окрему камеру і паралельно зніматиме матч, то порушення не буде, адже право на свободу слова і преси записане у Конституції. У нас кожен громадянин має право стрімити з якоїсь події і це не буде порушенням. Якщо, допустимо, виступає Зеленський на публічній події і його знімає камера 1+1, то якщо до неї доєднаються знімальні групи СТБ, Ут1 чи 5 каналу, то це не буде порушенням, звісно. P.S. Власне, саме з таких паралельних трансляцій 15 років тому починав канал Футбол-1. І хоча офіційним транслятором ЧУ тоді був УТ-1, ніяких санкцій до Футбол-1 за паралельну трансляцію не було (і не могло бути).
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
18.08.2022 в 00:48
Ооо, ясно, буду знати такі нюанси. Але навряд чи Гагарін копав так глибоко, коли викладав цей сторіс
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.08.2022 в 00:51
Дивіться, от приклад - зйомка певної події. Допустим, Євромайдан - протестуючі дають люлєй беркутні. Першим на місце зйомки прибігає СТБ, включає камеру, знімає, далі прибігають 1+1 і Новий канал, теж знімають. Хіба дії знімальних груп 1+1 і Нового будуть піратством по відношенню до СТБ? Ні! Так от, футбольний матч - це така ж подія і її зйомка не є піратством. А фільм в кінотеатрі подією не є, це демонстрація твору мистецтва, захищеного авторським правом. Якось так...
0
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.08.2022 в 00:06
Насправді з цими трансляціями вихожить дурня. От у мене Сетанта проплачена, я думав, що вона покаже і цей раунд відбору в ЛЧ (як і два попередніх), а Мегого буде з групового турніру. А виявилося, що Мегого і Бенфіку показує - логіка не прослідковується взагалі. Добре, що є стріми)) Але от цікаво виходить, якщо людина любить футбол, то їй треба окремо платити за ОТТ Сетанти (УПЛ, АПЛ, Бундесліга) і окремо за Мегого (єврокубки). Якось це по-дибільному виходить...
Ответить
0
-1
kyrnix (Киев)
18.08.2022 в 00:19
То у вас з логікою проблеми. УЄФА продає права на ЛЧ починаючи з раунду плей-офф. Мегого їх купило. Те що ви цього не знаєте це ваші особисті проблеми.Що дебільного у тому що різні компанії(Мегого і Сетанта) борються за права на різні чемпіонати мені взагалі не зрозуміло.
Ответить
+1
0
avatar
Smooth da Hustler (Львів)
18.08.2022 в 00:38
Я проплатив мегоІ там є і сетанта і все решта, навіщо окремо щось підключати
Ответить
0
0
avatar
Smooth da Hustler (Львів)
18.08.2022 в 00:43
Вам не здається що це піратством попахує?Те саме , я в кінотеатрі буду фільм знімати, чи я можу його потім в інет кинути ???
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.08.2022 в 00:46
Піратство в кінотеатрі - це створення нелегальної копії уже знятого фільму. Крадіжка чужої трансляції, безумовно, є піратством, але створення власного продукту з допомогою своєї камери (а паралельна зйомка матчу - це власний продукт) піратством не є!
0
-1
kyrnix (Киев)
18.08.2022 в 00:52
Право на трансляцію матчу ЛЧ належить УЄФА, а не клубу. Якщо клуб буде сам показувати матч то це крадіжка. Тому що клуб не купляв права на трансляцію. Так само із будь-яким іншим турніром. Клуб може товариські матчі показувати, тому що він їх організовує. Розберіться спочатку кому належать права на трансляцію та що взагалі таке приватна власність.
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.08.2022 в 00:57
Я не про ЛЧ кажу, а про ЧУ.... Тим більше, прецеденти були. Повторюю: в 2007-2009 роках Футбол-1 транслював матчі ЧУ ПАРАЛЕЛЬНО - ставив свої камери і знімав у кращій якості, хоча офіційним транслятором ЧУ тоді був Ут1. Було таке? Було! Карали Футбол-1? Ні, звісно, бо порушення закону в цьому немає. Якби Футбол 1 крав картинку Ут1, то тоді карати треба було, а так...
0
0
kyrnix (Киев)
18.08.2022 в 01:01
Те що ви описуєте називається права на трансляцію матчів УПЛ не належать клубам. Але я так бачу ви вперто не хочете цього зрозуміти. УПЛ створена в 2008-му році. З цього часу показ матчів без купівлі на це прав це злочин. Якщо Футбол показував матчі в 2009 без купівлі прав то це була крадіжка.Ви принципово не хочете розуміти що таке приватна власність та толеруєте крадіжку?
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде