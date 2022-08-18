Лучи: Я остался приятно удивлен физической подготовкой арбитров

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал подготовку арбитров к старту нового сезона УПЛ-2022/23.

"Я остался приятно удивлен физической подготовкой арбитров и ассистентов арбитра, ведь последний раз я их видел во время тестов еще в январе. Несмотря на вынужденную многомесячную паузу, официальные лица матча продемонстрировали отличный уровень. Уверен, что у них будет максимальная мотивация на этот сезон, поскольку проводить чемпионат Украины в такой тяжелой ситуации – это большой вызов.

Мои комплименты как президенту УАФ Андрею Павелко, так и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за принятое решение продолжить играть в футбол. Футбол является частью жизни всего общества, и даже в условиях войны людям бы его не хватало", - сказал Лучано Лучи.