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Лучи: Я остался приятно удивлен физической подготовкой арбитров

Премьер-лига
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Специалист поддержал решение возобновить футбол в Украине

Лучи: Я остался приятно удивлен физической подготовкой арбитров

Фото: УАФ

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Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал подготовку арбитров к старту нового сезона УПЛ-2022/23.

"Я остался приятно удивлен физической подготовкой арбитров и ассистентов арбитра, ведь последний раз я их видел во время тестов еще в январе. Несмотря на вынужденную многомесячную паузу, официальные лица матча продемонстрировали отличный уровень. Уверен, что у них будет максимальная мотивация на этот сезон, поскольку проводить чемпионат Украины в такой тяжелой ситуации – это большой вызов.

Мои комплименты как президенту УАФ Андрею Павелко, так и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за принятое решение продолжить играть в футбол. Футбол является частью жизни всего общества, и даже в условиях войны людям бы его не хватало", - сказал Лучано Лучи.

Напомним, что новый чемпионат Украины стартует 23 августа. Календарь первого круга турнира можно посмотреть здесь.

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В статье: Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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