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Колос показал третий комплект формы, посвященный 10-летию клуба

Премьер-лига
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Мятного цвета

Колос показал третий комплект формы, посвященный 10-летию клуба

Фото: ФК Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" презентовал третий комплект формы на сезон УПЛ-2022/23. Новая форма посвящена 10-летию основания клуба.

Игровая футболка выполнена в мятном цвете. На передней стороне джерси присутствует надпись "FC Kolos.10 Years". Техническим спонсором выступила американская компания Nike. Интересно, что презентации домашнего и гостевого комплекта еще не было.

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Напомним, что чемпионат Украины стартует 23 августа. "Колос" в первом туре УПЛ будет принимать на своем поле "Кривбасс". Начало - в 17:00.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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