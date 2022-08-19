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Колос показал третий комплект формы, посвященный 10-летию клуба
Мятного цвета
Фото: ФК Колос
Ковалевский "Колос" презентовал третий комплект формы на сезон УПЛ-2022/23. Новая форма посвящена 10-летию основания клуба.
Игровая футболка выполнена в мятном цвете. На передней стороне джерси присутствует надпись "FC Kolos.10 Years". Техническим спонсором выступила американская компания Nike. Интересно, что презентации домашнего и гостевого комплекта еще не было.
Напомним, что чемпионат Украины стартует 23 августа. "Колос" в первом туре УПЛ будет принимать на своем поле "Кривбасс". Начало - в 17:00.
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