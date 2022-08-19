Колос показал третий комплект формы, посвященный 10-летию клуба

Ковалевский "Колос" презентовал третий комплект формы на сезон УПЛ-2022/23. Новая форма посвящена 10-летию основания клуба.

Игровая футболка выполнена в мятном цвете. На передней стороне джерси присутствует надпись "FC Kolos.10 Years". Техническим спонсором выступила американская компания Nike. Интересно, что презентации домашнего и гостевого комплекта еще не было.

Напомним, что чемпионат Украины стартует 23 августа. "Колос" в первом туре УПЛ будет принимать на своем поле "Кривбасс". Начало - в 17:00.