Контракт на три года. Кривбасс подтвердил трансфер игрока Львова

Накануне ФК "Львов" объявил о том, что защитник Владимир Якимец продолжит карьеру в "Кривбассе". Сегодня же, 19 августа, криворожский клуб подтвердил трансфер 24-летнего футболиста.

Теперь стали известны детали контракта Якимца с новым клубом. Соглашение защитника с "Кривбассом" было подписано сроком на три года. В команде Юрия Вернидуба он будет выступать под номером 24.

Якимец выступал за "Львов" с октября 2020-го года. За практически два года в коллективе он отыграл 36 игр, забил один гол и отдал одну голевую передачу. На счету футболиста также семь игр за молодежную сборную Украины.