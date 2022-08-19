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Контракт на три года. Кривбасс подтвердил трансфер игрока Львова

Премьер-лига
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Очередной новичок для Юрия Вернидуба

Контракт на три года. Кривбасс подтвердил трансфер игрока Львова

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Накануне ФК "Львов" объявил о том, что защитник Владимир Якимец продолжит карьеру в "Кривбассе". Сегодня же, 19 августа, криворожский клуб подтвердил трансфер 24-летнего футболиста.

Теперь стали известны детали контракта Якимца с новым клубом. Соглашение защитника с "Кривбассом" было подписано сроком на три года. В команде Юрия Вернидуба он будет выступать под номером 24.

Якимец выступал за "Львов" с октября 2020-го года. За практически два года в коллективе он отыграл 36 игр, забил один гол и отдал одну голевую передачу. На счету футболиста также семь игр за молодежную сборную Украины.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Якимец
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Источник:
ФК Кривбасс

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