Официально: Александр Гладкий - игрок Черноморца

Одесский "Черноморец" подтведрдил трансфер опытного форварда.

Состав "моряков" пополнил Александр Гладкий, о чем передает пресс-служба коллектива. При этом, детали сделки между игроком и клубом не сообщаются.

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Ранее Гладкий уже успел поиграть за "Черноморец", проведя в сумме девять игр и совершив четыре результативных действия (2+2). Также Александр играл за "Зарю", "Шахтер" (дважды), "Динамо", "Карпаты", ФК "Харьков", "Днепр", "Металлист", а также зарубежные "Ризеспор" и "Адана Демирспор".

Отметим, что летом на сборах Гладкий играл в контрольных играх за "Зарю", однако о продлении контракта стороны не договорились.