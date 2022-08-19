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Официально: Александр Гладкий - игрок Черноморца

Премьер-лига
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Вернулся в Одессу

Официально: Александр Гладкий - игрок Черноморца

Фото: Анатолий Спица

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" подтведрдил трансфер опытного форварда.

Состав "моряков" пополнил Александр Гладкий, о чем передает пресс-служба коллектива. При этом, детали сделки между игроком и клубом не сообщаются.

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Ранее Гладкий уже успел поиграть за "Черноморец", проведя в сумме девять игр и совершив четыре результативных действия (2+2). Также Александр играл за "Зарю", "Шахтер" (дважды), "Динамо", "Карпаты", ФК "Харьков", "Днепр", "Металлист", а также зарубежные "Ризеспор" и "Адана Демирспор".

Отметим, что летом на сборах Гладкий играл в контрольных играх за "Зарю", однако о продлении контракта стороны не договорились.

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В статье: Александр Гладкий Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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