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Игорь Суркис: Цыганков может уйти из Динамо, он ведь не раб. Но сейчас нет предложений ни по одному из наших игроков
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Getty Images / Global Images Ukraine
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался на счет трансферов "бело-синих":
“ – Игорь Цыганык сообщил, что “Динамо” может продать Виктора Цыганкова, ведь у него остался год контракта. Можете подтвердить или опровергнуть информацию?
– Цыганков может уйти, он же не раб, и насильно в “Динамо” его никто не держит. Но если достойного предложения не поступит, то он будет и дальше играть на благо “Динамо”. Вместе с Цыганковым мы решим, что делать дальше. На сегодняшний день по нему нет предложений, если поступят – будем рассматривать.
– Говорили, что на матче с “Бенфикой” присутствовали скауты “Манчестер Юнайтед”, которые наблюдали за Георгием Бущаном?
– По Бущану тоже нет никаких предложений. Может, “Манчестер Юнайтед” и интересуется Бущаном, но я об этом не слышал. Не знаю, кто выбрасывает в интернет эти фейки. Я разговариваю о трансферах только в одном единственном случае – когда вижу на бумаге официальное письмо клуба, который хочет приобрести нашего футболиста. Если звонят агенты, то я сразу бросаю трубку.
На данный момент нет ни одного конкретного предложения по игрокам “Динамо”!
Как я уже говорил: я не стремлюсь распродавать команду. Я не стою с протянутой рукой и не жду, что кто-то пошлет мне предложение”, - сказал Суркис.
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