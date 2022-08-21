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Игорь Суркис: Цыганков может уйти из Динамо, он ведь не раб. Но сейчас нет предложений ни по одному из наших игроков

Премьер-лига
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Классика

Игорь Суркис: Цыганков может уйти из Динамо, он ведь не раб. Но сейчас нет предложений ни по одному из наших игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался на счет трансферов "бело-синих":

– Игорь Цыганык сообщил, что “Динамо” может продать Виктора Цыганкова, ведь у него остался год контракта. Можете подтвердить или опровергнуть информацию?

– Цыганков может уйти, он же не раб, и насильно в “Динамо” его никто не держит. Но если достойного предложения не поступит, то он будет и дальше играть на благо “Динамо”. Вместе с Цыганковым мы решим, что делать дальше. На сегодняшний день по нему нет предложений, если поступят – будем рассматривать.

– Говорили, что на матче с “Бенфикой” присутствовали скауты “Манчестер Юнайтед”, которые наблюдали за Георгием Бущаном?

– По Бущану тоже нет никаких предложений. Может, “Манчестер Юнайтед” и интересуется Бущаном, но я об этом не слышал. Не знаю, кто выбрасывает в интернет эти фейки. Я разговариваю о трансферах только в одном единственном случае – когда вижу на бумаге официальное письмо клуба, который хочет приобрести нашего футболиста. Если звонят агенты, то я сразу бросаю трубку.

На данный момент нет ни одного конкретного предложения по игрокам “Динамо”!

Как я уже говорил: я не стремлюсь распродавать команду. Я не стою с протянутой рукой и не жду, что кто-то пошлет мне предложение”, - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
FanDay

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Комментарии (4)
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Po4eson (Одесса)
21.08.2022 в 12:05
Интересно, а если агент по Беседину позвонит, - тоже трубку бросит?
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2022 в 12:08
звонил - "не продаётся" (с)
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0
-1
MaximSK (Киев)
21.08.2022 в 11:37
По Цыганкову нету предложений, потому что он поставил слишком высокий ценник на него, 20 млн Евро, в итоге он уйдет свободным агентом в следующем сезоне, я думаю надо стремится продавать своих игроков в Топ-чемпионаты, особенно сейчас, когда нужны деньги
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0
-1
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rubizhansky (Jõgeva)
21.08.2022 в 11:53
Суркіси по казино бігають. В них є гроші. Їх це не хвилює.
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