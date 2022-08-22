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Колос - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Кривбасс", украинская Премьер-лига, 23 августа 2022
Фото: ФК Кривбасс
Вероятно, из всех "темных лошадок" будущего сезона, наибольшие ожидания именно от новичка - "Кривбасса". Главные идеологи единого телепула пригласили одного из самых тренеров Юрия Вернидуба, проделали неплохую работу на украинском трансферном рынке, что автоматически должно выделять их среди прочих равных. С другой стороны, завышенные ожидания иногда приводят к громкому провалу.
У "Колоса" все относительно стабильно. Ярослав Вишняк, вытянувший ковалевцев из трясины в прошлом сезоне удержался на своем посту. На трансферном рынке "бело-черные" провели неплохую работу - потеряв некоторых лидеров, смогли усилиться интересными персонажами. Детальнее поговорим в анонсе, а пока подытожим: "Колос" остается "Колосом" - команда будет традиционно неуступчивой и боевой. Иначе просто не умеют.
Смотрите матч первого тура УПЛ во вторник, 23-го августа, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 17:00. "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Кривбасс"
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