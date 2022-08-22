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В Украине стартовал чемпионат U-19. Матчи дня проходили в Киеве и области

Премьер-лига
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В Украине стартовал чемпионат U-19. Матчи дня проходили в Киеве и области

shakhtar.com

Новина українською

В Украине стартовал новый сезон чемпионата юношеских команд U-19 клубов УПЛ.

В понедельник, 22 августа, были сыграны первые матчи 1-го тура чемпионата.

Так, в первом поединке тура "Шахтер" со счетом 5:0 разгромил "Металлист 1925".

Позже миром 0:0 разошлись "Колос" и "Кривбасс".

Поединок "Черноморец" – "Верес" прерывался из-за воздушной тревоги, но "морякам" это не помешало победить со счетом 3:1.

Расписание оставшихся матчей 1-го тура:

"Рух" – "Металлист" – 23.08, 12:00

"Ингулец" - "Динамо" – 23.08, 13:00

"Заря" – "Ворскла" – 24.08, 12:00

"Днепр" – "Александрия" – состоится в ноябре

"Минай" - "Львов" – перенесен, дата будет известна позже

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай Днепр Металлист (Харьков)
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