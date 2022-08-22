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В Украине стартовал чемпионат U-19. Матчи дня проходили в Киеве и области
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shakhtar.com
В Украине стартовал новый сезон чемпионата юношеских команд U-19 клубов
В понедельник, 22 августа, были сыграны первые матчи 1-го тура чемпионата.
Так, в первом поединке тура "Шахтер" со счетом 5:0 разгромил "Металлист 1925".
Позже миром 0:0 разошлись "Колос" и "Кривбасс".
Поединок "Черноморец" – "Верес" прерывался из-за воздушной тревоги, но "морякам" это не помешало победить со счетом 3:1.
Расписание оставшихся матчей 1-го тура:
"Рух" – "Металлист" – 23.08, 12:00
"Ингулец" - "Динамо" – 23.08, 13:00
"Заря" – "Ворскла" – 24.08, 12:00
"Днепр" – "Александрия" – состоится в ноябре
"Минай" - "Львов" – перенесен, дата будет известна позже
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