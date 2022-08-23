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Колос - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Каким будет дебют Юрия Вернидуба?
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Юрий Вернидуб только этим летом возглавил "Кривбасс", поэтому для него этот поединок будет дебютным официальным во главе клуба. Для самих криворожцев это будет премьерный матч в Премьер-лиге. Хотя мощная трансферная кампания, проведенная летом, делает их уже одними из претендентов на еврокубковую зону. "Колос" также мечтает играть в Лиге Европы или Лиге конференций. Поэтому можем говорить, что хотя бы в теории это будет еврокубковая битва.
Vbet лига. Первый тур
"Колос" (Ковалевка) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
Начало в 17:00
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