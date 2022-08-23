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Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с большим счетом

Премьер-лига
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Итоги матча Заря - Ворскла подвел главный тренер луганчан

Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с большим счетом

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик Ван Леувен подвел итог матча 1-го тура УПЛ, в котором его команда обыграла "Ворсклу" (3:1).

– Очень жарко было для двух команд, это чувствовалось, поэтому темп матча невысокий. Но считаю, что в первом тайме у нас было много шансов, мы должны были забивать больше, а во втором тайме отдали инициативу, была усталость, хотя даже так могли забить и забили. "Ворскла" тоже забила, но и мы могли отличиться еще.

В общем, могли выиграть с большим счетом.

– Какие у команды цели на сезон?

– Мы хотим быть наверху таблицы, будем для этого стараться, это возможность для нас, если будем продолжать в том же духе, что и сегодня.

- В каком психологическом состоянии находится команда после вылета из еврокубков?

- Конечно, недовольны, хотя мы играли хорошо в первом матче и должны были забивать больше. Во втором матче проиграли, соперник выступил очень агрессивно, плюс нам где-то не хватало концентрации. Это конечно наши проблемы, но это начало сезона, мы сегодня показали, что готовы демонстрировать хороший футбол.

– Прокомментируйте слухи о Кабаеве. Он остается в "Заре" или переходит в "Динамо"?

– Гуляет такая информация, но мы точно еще не знаем, как будет. Официально он сейчас в "Заре" – это могу сказать.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Патрик ван Леувен
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