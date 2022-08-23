Львов предcтавил четырех новичков

ФК "Львов" объявил о подписании четырех новичков. Состав "сине-золотых львов" пополнили Виталий Бойко, Артем Мильченко, Роман Никитюк и Андрей Акимов.

24-летний полузащитник Виталий Бойко будет выступать под 8-м номером. Воспитанник черкасского футбола. Срок контракта – 2 года. Ранее выступал за "Минай", МФК "Кремень", ФК "Черкащина".

Артем Мильченко – 20-летний полузащитник заключил контракт с клубом на 2 года. Новичок выбрал 33-й номер. Воспитанник харьковского "Металлиста". Последний клуб – "Горняк-Спорт". Выступал в составе юношеской и молодежной команд луганской Зари, но за основную команду так и не сыграл.

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Опытный Роман Никитюк – воспитанник луцкой "Волыни". 28-летний защитник взял 26-й номер и заключил соглашение с клубом сроком на 1 год. Предыдущий клуб – "Горняк-Спорт". Выступал также в составе ФК "Карпаты" (Галич), Волынь (Луцк), "Минай" и ФК "Рух".

25-летний полузащитник Андрей Якимив будет играть под 21-м номером. Воспитанник УФК "Львов". Последний клуб – "Ингулец". Также ранее выступал за "Черноморец" и "Десну".