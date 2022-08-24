Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла

Именно в этом поединке был забит первый гол нового чемпионата Украины. Его на свой счет записал Егор Назарина, который реализовал пенальти, назначенный Екатериной Монзуль. Что интересно, это был не единственный 11-метровый в этой игре. Ближе к завершению встречи свою "точку" получила "Ворскла" и также реализовала.

Для Виктора Скрипника это был дебютный поединок УПЛ в статусе наставника полтавчан . Ранее он возглавлял как раз "Зарю", которой уступил.

Фотогалерея