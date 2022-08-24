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Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла

Премьер-лига
(2 голосов)

Репортаж с матча в Ужгороде, в котором луганчане одержали победу 3:1

Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Именно в этом поединке был забит первый гол нового чемпионата Украины. Его на свой счет записал Егор Назарина, который реализовал пенальти, назначенный Екатериной Монзуль. Что интересно, это был не единственный 11-метровый в этой игре. Ближе к завершению встречи свою "точку" получила "Ворскла" и также реализовала.

Для Виктора Скрипника это был дебютный поединок УПЛ в статусе наставника полтавчан. Ранее он возглавлял как раз "Зарю", которой уступил.

Фотогалерея

Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 1Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 1Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 2Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 1Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 2Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 3Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 4Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 5Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 6Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 7Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 8Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 9Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 10Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 11Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 12Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 13Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 14Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 15Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 16Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 17Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 18Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 19Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 20Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 21Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 22Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 23Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 24Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 25Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 26Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 27Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 28Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 29Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 30Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 31Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла - фото 32
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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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