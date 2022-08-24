Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два пенальти от Монзуль. Фоторепортаж с матча Заря – Ворскла
Репортаж с матча в Ужгороде, в котором луганчане одержали победу 3:1
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Именно в этом поединке был забит первый гол нового чемпионата Украины. Его на свой счет записал Егор Назарина, который реализовал пенальти, назначенный Екатериной Монзуль. Что интересно, это был не единственный 11-метровый в этой игре. Ближе к завершению встречи свою "точку" получила "Ворскла" и также реализовала.
Для Виктора Скрипника это был
Фотогалерея
Популярное сейчас
- В первые часы Дня Независимости россияне ударили ракетами по ряду украинских городов и областей
- Динамо с треском вылетело из ЛЧ, Шахтер не забил на старте УПЛ. Главные новости за 23 августа
- Бенфика – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Канал 2+2 объявил, что будет показывать домашние матчи четырех клубов УПЛ
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО