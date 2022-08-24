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Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами

Премьер-лига
(14 голосов)

Хрестоматийный пример популизма от влиятельного в украинском футболе человека

Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вооруженные Силы ценой своей жизни делают невероятное, держа врага на расстоянии. Священная обязанность каждого из находящихся в тылу – помнить об этом и по мере возможностей помогать в борьбе. Одна из разновидностей этой помощи – огласка, напоминание тем, кто уже устал от войны, что Украина до сих пор страдает.

Возобновление УПЛ в этом контексте просто идеально легло на ноты. В Киев приезжают английские журналисты, в Ужгород – польские. И все это отражается на страницах зарубежных СМИ.

И не говорите, что это обычная ситуация. В относительно мирное время топовые спортивные издания Европы и мира не способны были правильно написать фамилии лучших футболистов сборной Украины, обзывая их "цыниковым", "шарапенком" и "каравэ". Сегодня же Gazzetta Dello Sport, Guardian и Marca в подробностях разбирают захолустный матч захолустной лиги.

Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами - изображение 1

Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами - изображение 2

Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами - изображение 3

Им не перехватывает дух качество нашего футбола и не восхищает интрига нашей турнирной таблицы. Очевидно, секрет в процессе функционирования спортивных состязаний во время полномасштабной войны. Как это – играть под обстрелами, приостанавливать матчи из-за сирен, прятаться в бомбоубежищах, а потом снова выходить на поле? Для искушенного европейского зрителя/читателя это то, чего он в красочном мире футбола еще не видел.

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И это был наш шанс высунуться из тени. Априори, наличие единого телепула не давало гарантию продаж телеправ иностранным вещателям, но, по крайней мере, поднимало эти шансы выше нуля. Вероятность того, что европейцы заинтересуются процессом организации футбольного турнира в военное время, подтверждена активностью их печатных СМИ. Но без единого телепула – это максимум, на что можно рассчитывать. Видео так и останется для внутреннего потребителя.

Мы сами лишили себя возможности напомнить миру о войне с еще одной трибуны. Наносящие символический удар по мячу военные, детки-переселенцы, выводящие футболистов на матч, силовики, которые на играх пекутся о безопасности участников, так и останутся неподвижными фигурами в объективах фотокамер. И уже завтра будут сданы в архив. А нам останется междусобойный срач спор.

Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами - изображение 4

Фото - ФК "Шахтер"

Так что решение Игоря Суркиса не входить в единый телепул ничего общего с отстаиванием интересов украинских зрителей не имеет. Это хрестоматийный пример популизма – прикрытие собственных амбиций, прихотей и капризов заботой о людях.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) телепул
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Комментарии (9)
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.08.2022 в 21:09
Скільки вже можна цьому Семйону говорити, да заплати ти всім уболівальникам кожного місяця по 139, по 199, по 250 і так далі і не будеш писати свої статті хто за кого вболіває і хто хоче щоб народ дивився футбол по телевізору, а не слухав його притуливши вуха до радіо, як у радянські часи, але тоді телевізорів було один на 10 сімей. Але ні, не хоче розуміти і пише всіляку дурню.
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0
-5
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.08.2022 в 21:24
Таке враження, що Суркіс Семйону у штани наклав. Інакше пояснити таку явну замовну статтю не можу. Ваш коментар підтримую повністю. Плюс не ставлю, бо часом замість (+) чомусь ( -) ставиться і то як не дивно виключно на даному сайті.
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0
-5
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.08.2022 в 21:03
Якщо цим єдиним телепулом третина українських уболівальників стає відрізаною від перегляду футбольних матчів, то про які українські інтереси може йти мова? Пояснюю "на пальцях":1) підключення інтернету в селі від 1500 гривень (Укртелеком) до понад 3500 (решта провайдерів);2) "Плазма" з функцією "Смарт ТВ" 10 000 гривень і більше;3) застосунок "Сетанта" передбачає наявність смартфону/айфона - особи літнього віку навіть у містах не користуються;4) підписка і абонплата 109 гривень. Тобто викинь у селі 13 000 гривень під час війни, щоб дивитися футбол.І щоб власники футбольних клубів, тобто олігархи отримували додаткові кошти з кишень вболівальників. А ви не охрініли там у з "хведерації"?
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+1
-5
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
24.08.2022 в 20:56
Блогер от Бога))) Все предатели... Только не видит главного, что если игры будут идти по 5-6 часов, то транслятор сам разорвет этот договор, эфирное время дорогое. А лично я за такое гавно денег платить не желаю.
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+1
-2
Лекарь (село Дарниця)
24.08.2022 в 20:43
Уся сім"я Суркисів - колаборанти, зрадники. Це - головне, про ще треба знати. Я фанат Динамо, я маю доступ до Сетанти, а ще до багатьох інших ТБ-каналів. Але я не буду принципово дивитися Динамо на 2+2, чи де небудь ще. Зараз має бути єдність. Єдність, на яку суркісня поклала свого болта. Вважаю, що місце суркісні - на нарах. І мені байдуже на майбутне Динамо без суркісні, я вважаю, що майбутне країни важливіше!
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+5
-4
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.08.2022 в 21:07
Яка єдність, коли по селах люди фізично не зможуть дивитися трансляції від Сетанти?
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0
-5
avatar
WuTаng (Київ)
24.08.2022 в 19:56
Я думав він після ситуації з будкою зробить висновки, що тут не рашка і парєшать не вийде, далі все буде робити по закону. Так цей баран ще й з телепулом в Лозанну знову може піти
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+6
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
24.08.2022 в 19:41
Можна подумать Суркис когда-то заботился о людях...
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+11
-6
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.08.2022 в 21:10
А Сетанта типу про людей дбає?Була пропозиція дозволити трансляції із розумною затримкою по загальнодоступних каналах, але ті вперлися рогом.Коли б дбали про людей, то увійшли б до пакету Т2, а не виключно по Смарт ТВ.
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0
-5

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