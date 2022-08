Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами

Вооруженные Силы ценой своей жизни делают невероятное, держа врага на расстоянии. Священная обязанность каждого из находящихся в тылу – помнить об этом и по мере возможностей помогать в борьбе. Одна из разновидностей этой помощи – огласка, напоминание тем, кто уже устал от войны, что Украина до сих пор страдает.

Возобновление УПЛ в этом контексте просто идеально легло на ноты. В Киев приезжают английские журналисты, в Ужгород – польские. И все это отражается на страницах зарубежных СМИ.

The season is about to start. Last game I covered here was the Euro 2012 final. pic.twitter.com/DCWWnqcxup