Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами

Вооруженные Силы ценой своей жизни делают невероятное, держа врага на расстоянии. Священная обязанность каждого из находящихся в тылу – помнить об этом и по мере возможностей помогать в борьбе. Одна из разновидностей этой помощи – огласка, напоминание тем, кто уже устал от войны, что Украина до сих пор страдает.

Возобновление УПЛ в этом контексте просто идеально легло на ноты. В Киев приезжают английские журналисты, в Ужгород – польские. И все это отражается на страницах зарубежных СМИ.

The season is about to start. Last game I covered here was the Euro 2012 final. pic.twitter.com/DCWWnqcxup — Nick Ames (@NickAmes82) August 23, 2022

Shakhtar and Metalist players emerge, line up and listen to an address from their president pic.twitter.com/lNTeOh0D7a — Henry Winter (@henrywinter) August 23, 2022

И не говорите, что это обычная ситуация. В относительно мирное время топовые спортивные издания Европы и мира не способны были правильно написать фамилии лучших футболистов сборной Украины, обзывая их "цыниковым", "шарапенком" и "каравэ". Сегодня же Gazzetta Dello Sport, Guardian и Marca в подробностях разбирают захолустный матч захолустной лиги.

Им не перехватывает дух качество нашего футбола и не восхищает интрига нашей турнирной таблицы. Очевидно, секрет в процессе функционирования спортивных состязаний во время полномасштабной войны. Как это – играть под обстрелами, приостанавливать матчи из-за сирен, прятаться в бомбоубежищах, а потом снова выходить на поле? Для искушенного европейского зрителя/читателя это то, чего он в красочном мире футбола еще не видел.

Читайте также Признак силы и вменяемости. Дайджест мировых СМИ о начале сезона в Чемпионате Украины

И это был наш шанс высунуться из тени. Априори, наличие единого телепула не давало гарантию продаж телеправ иностранным вещателям, но, по крайней мере, поднимало эти шансы выше нуля. Вероятность того, что европейцы заинтересуются процессом организации футбольного турнира в военное время, подтверждена активностью их печатных СМИ. Но без единого телепула – это максимум, на что можно рассчитывать. Видео так и останется для внутреннего потребителя.

Мы сами лишили себя возможности напомнить миру о войне с еще одной трибуны. Наносящие символический удар по мячу военные, детки-переселенцы, выводящие футболистов на матч, силовики, которые на играх пекутся о безопасности участников, так и останутся неподвижными фигурами в объективах фотокамер. И уже завтра будут сданы в архив. А нам останется междусобойный срач спор.

Фото - ФК "Шахтер"

Так что решение Игоря Суркиса не входить в единый телепул ничего общего с отстаиванием интересов украинских зрителей не имеет. Это хрестоматийный пример популизма – прикрытие собственных амбиций, прихотей и капризов заботой о людях.