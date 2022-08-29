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Бывший легионер Ворсклы продолжит карьеру на Кипре
Испанец определился с новым клубом
Фото: fcayianapa
20-летний атакующий полузащитник Амилькар Коджови продолжит карьеру на Кипре. Испанец будет выступать за "Айя Напа", сообщает пресс-служба клуба из одноименного города.
Срок соглашения Коджови с новым клубом рассчитан на один год. Трансфер состоялся на правах свободного агента, поскольку в июле 2022 году у него закончился контракт с "Ворсклой".
Напомним, Коджови стал игроком полтавчан в январе 2021 года. Всего в составе "зелено-белых" он отыграл 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.
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