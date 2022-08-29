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Бывший легионер Ворсклы продолжит карьеру на Кипре

Премьер-лига
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Испанец определился с новым клубом

Бывший легионер Ворсклы продолжит карьеру на Кипре

Фото: fcayianapa

Новина українською

20-летний атакующий полузащитник Амилькар Коджови продолжит карьеру на Кипре. Испанец будет выступать за "Айя Напа", сообщает пресс-служба клуба из одноименного города.

Срок соглашения Коджови с новым клубом рассчитан на один год. Трансфер состоялся на правах свободного агента, поскольку в июле 2022 году у него закончился контракт с "Ворсклой".

Напомним, Коджови стал игроком полтавчан в январе 2021 года. Всего в составе "зелено-белых" он отыграл 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Амилькар Коджови
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