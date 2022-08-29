УПЛ. Металлист - Ингулец 1:1. Классика борьбы с вкраплениями творчества

Это мог быть другой "Металлист". С бразильцами и аргентинцами, с амбициями на награды и прицелом на еврокубки. Но изменившие нашу страну события изменили и футбол. Те, кто еще вчера был бы в глухом резерве или аренде, сегодня оказались на передовых ролях. И жизнь все равно существует, не остановилась.

"Металлист" – одна из тех команд, которые лучше всего адаптировались к новым условиям. Победа в первом туре, содержательная игра и неплохой результат – во втором. И наоборот: вопросы к "Ингульцу". Команда не сильно пострадала от войны в плане кадрового наполнения и финансирования. Однако продолжает выглядеть скромно даже на фоне ослабевших соперников.

Ничего запомнившегося команда Лавриненко в первом тайме отчетного поединка не показала. Хотя тренер внес коррективы по сравнению с проигрышным матчем "Александрии" неделю назад: Ситало вышел в нападении, Клименко опустился ниже в защиту, Поспелову не нашлось места в заявке. "Ингулец" прессинговал. В одном из эпизодов заставил ошибиться защитников "Металлиста", но Ситало после перехвата пробил неудачно. Трудовой момент, но не креативный.

Его, - креатива, - гораздо больше было у харьковчан. С самого стартового свистка. Собственно, и гол был забит быстро: уже на шестой минуте "Металлист" перешел на чужую половину поля большими силами, несколько атак захлебнулось, но потом сработал прессинг: Романюк выскочил из-за спины Ченбая тогда, когда казалось, что "Ингулец" перехватил мяч. Защитник сфолил, а Коркишко уверенно реализовал пенальти.

Удар Панасенко со штрафного (мяч облизал штангу) также можно отнести к креативным. В общем, даже в этом чемпионате Ужгород видел более интересные поединки, но это не значит, что сегодняшние соперники не старались.

"Ингулец" добавил в начале второго тайма. Мяч довольно быстро доставлялся во владения Рыбки, но там не было последней передачи и ударов. Поэтому возникающие эпизоды можно характеризовать как полу-моменты. "Металлист" перестраивался на контратаки. Одна из них вызвала панику у ворот "Ингульца", но гости отбились. Такой футбол не "накручивал" статистику, но повышал напряжение. Постоянно.

Не случайно "Ингулец" забил ударом из-за пределов штрафной площади – это как раз то, о чем говорилось выше. Не было шансов разыграть до верного, но никто не отменял дальнюю артиллерию. Удар Клименко был бильярдной точности: низом, в дальнюю штангу, от нее – в противоположный угол ворот. 1:1. Это вдохновило подопечных Лавриненко.

Удар Ковалева со штрафного мог вывести "Ингулец" вперед, но Рыбка справился. Позже он отразил и выстрел Виктора Близниченко после сольного прохода. Харьковчане ответили чуть-чуть неточным ударом Танковского. Это уже было обоюдное творчество.

Если говорить о втором тайме, то его в свой актив забрал "Ингулец". Все же моментов было больше: забивать могли также после обширной атаки, которую головой едва не замкнул кто-то из игроков, ситуативно оказавшийся на позиции нападающего. Но могло повезти и "Металлисту": если бы после рикошета от защитника "Ингульца" мяч попал не в перекладину, а чуть ниже. Или если бы Подлепенец после паса Прядуна реализовал выход сам на сам (отлично сыграл вратарь).

Так что ничья – результат справедливый. Команды показали немалую жажду борьбы, порой жертвуя креативом. Но и не без изобретательности. Это классика украинского чемпионата. "Металлист" продолжает держаться возле лидеров, "Ингулец" набирает первые очки. Каждому свое.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 2-й тур

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Виталий Романов



"Металлист" - "Ингулец" 1:1

Голы: Дмитрий Коркишко 6 (пен.) - Владислав Клименко 61

"Металлист": Александр Рыбка, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Дмитрий Коркишко (Максим Прядун 60), Сергей Панасенко (Максим Багачанский 67), Егор Картушов (Даниил Кныш 79), Евгений Подлепенец, Виталий Федорив, Александр Каплиенко, Вячеслав Танковский (Алекс Чидомере 78), Юрий Романюк

"Ингулец": Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Владислав Клименко, Виктор Близниченко (Артем Смоляков 75), Артём Ситало (Максим Марусич 72), Владимир Одарюк (Александр Козак 46), Александр Кучеренко (Андрей Коробенко 46), Сергей Ченбай, Дмитрий Нагиев, Тарас Сакив (Денис Резепов 90+2), Максим Ковалёв

Предупреждения: Дмитрий Коркишко 38, Юрий Романюк 70 - Александр Кучеренко 6, Тарас Сакив 31, Алексей Паламарчук 41, Евгений Запорожец 88