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Корниенко сделают операцию на крестах, защитник выбыл на 6 месяцев
Проблемы у защитника, проблемы у Шахтера
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко травмировался на 67-й минуте
Как сообщает клуб, медицинское обследование после игры показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 5 сентября футболисту будет проведена операция.
Ориентировочный срок обновления – 6 месяцев.
Напомним, что в этом сезоне Виктор Корниенко принял участие в 1 матче "Шахтера", а всего на счету 23-летнего игрока 29 поединков за клуб.
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