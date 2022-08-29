Корниенко сделают операцию на крестах, защитник выбыл на 6 месяцев

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко травмировался на 67-й минуте матча 2-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:0) .

Как сообщает клуб, медицинское обследование после игры показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 5 сентября футболисту будет проведена операция.

Ориентировочный срок обновления – 6 месяцев.

Напомним, что в этом сезоне Виктор Корниенко принял участие в 1 матче "Шахтера", а всего на счету 23-летнего игрока 29 поединков за клуб.