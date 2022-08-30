Источник: Довбик просит Днепр-1 отпустить его, форвардом интересуются в Турции и Германии

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили уже в этом трансферном окне. Такую информацию дает журналист Игорь Бурбас.

Таким образом, игрок хочет, чтобы клуб смог выручить за него максимальную компенсацию.

В офисе клуба сейчас есть предложения из Турции и Германии. Об аренде речь не идет. Обсуждается только трансфер на постоянной основе.

Официальное предложение по нему сделал "Трабзонспор". Еще одно предложение по нему в ближайшие часы сделает "Штутгарт".

Напомним, что ранее о предложении от "Трабзонспора" сообщали турецкие СМИ.