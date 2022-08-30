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Источник: Довбик просит Днепр-1 отпустить его, форвардом интересуются в Турции и Германии
Трабзонспор и Штутгарт интересуются форвардом
Фото: СК Днепр-1
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили уже в этом трансферном окне. Такую информацию дает журналист Игорь Бурбас.
Таким образом, игрок хочет, чтобы клуб смог выручить за него максимальную компенсацию.
В офисе клуба сейчас есть предложения из Турции и Германии. Об аренде речь не идет. Обсуждается только трансфер на постоянной основе.
Официальное предложение по нему сделал "Трабзонспор". Еще одно предложение по нему в ближайшие часы сделает "Штутгарт".
Напомним, что ранее о предложении от "Трабзонспора" сообщали турецкие СМИ.
Артем Довбик звернувся до керівництва Дніпра-1, аби його відпустили вже цього трансферного вікна. Гравець хоче, аби клуб зміг виручити за нього максимальну компенсацію.— Igor Burbas (@iburbas) August 30, 2022
Пропозиції зараз дві - з Туреччини та Німеччини. Подробиці тут????https://t.co/s7E2RfppAC
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