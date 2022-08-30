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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер и Черноморец сыграют в субботу. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура

Премьер-лига
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Расписание матчей 4-го тура

Шахтер и Черноморец сыграют в субботу. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 4 тура чемпионата страны.

4 тур

9 сентября (пятница)

Рух – Заря 17:00

10 сентября (суббота)

Кривбасс – Верес 15:00

Шахтер – Черноморец 17:00

11 сентября (воскресенье)

Днепр-1 – Металлист 1925 13:00

Колос – Металлист 15:00

Динамо – Львов 17:00

12 сентября (понедельник)

Ворскла – Александрия 13:00

Ингулец – Минай 15:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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