Премьер-лига
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Шахтер и Черноморец сыграют в субботу. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4-го тура
Расписание матчей 4-го тура
Фото: shakhtar.com
Дирекция
4 тур
9 сентября (пятница)
Рух – Заря 17:00
10 сентября (суббота)
Кривбасс – Верес 15:00
Шахтер – Черноморец 17:00
11 сентября (воскресенье)
Днепр-1 – Металлист 1925 13:00
Колос – Металлист 15:00
Динамо – Львов 17:00
12 сентября (понедельник)
Ворскла – Александрия 13:00
Ингулец – Минай 15:00
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Источник:УПЛ
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